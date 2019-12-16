球星港星瘋狂撞樣　袁偉豪張曦雯出雙入對　陳豪「複製人」

「點解成日見到袁偉豪同張曦雯出雙入對？」這個球迷之間的笑話，說的是利物浦一對守將祖高美斯與雲迪積克，跟這兩位香港明星「撞樣」。 到底他們有幾似樣？除了這兩對之外，還有哪些球星跟香港明星或歌手人有相似？

雲迪積克VS張曦雯：失散姊弟（按圖進入）

跨越性別、種族、膚色界限，利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）與女星張曦雯均有一副偏長的瓜子臉和一雙迷人大眼，說不出為什麼但就是相似。

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祖高美斯VS袁偉豪：神情100%相似（按圖進入）

利物浦守將祖高美斯（Joe Gomez）與男星袁偉豪，鼻子以下部分、臉型極相像，不過主要是兩人都帶點沉鬱的神情，加上留鬚方式近似，予人類似感覺。仔細看兩人眼睛不算相似，一旦剃淨鬍子時便不太似樣了。

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維拉柏豪VS周柏豪：親生兄弟（按圖進入）

阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish）7年前升上一隊開始，已被香港球迷冠以「維拉柏豪」稱號，認知度較他本名更高，由五官、髮型以至眼神，也跟歌手周柏豪極為相似。不過自從近年當上隊長開始留鬚之後，跟總是「青靚白淨」示人的周柏豪，撞樣程度已不及昔日般高。

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禾確特VS關楚耀：至少是表兄弟（按圖進入）

30歲的禾確特（Theo Walcott）與36歲的歌手關楚耀幾乎同一時期出道，當時很快已有香港球迷認為兩人樣子出奇相似，更令人嘖嘖稱奇的是，隨年月漸長，開始留鬍子的兩人撞樣程度不減，說得上是經得起時間考驗。

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長友佑都VS陳豪：是複製人嗎？（按圖進入）

一張穿上白恤衫喝咖啡的照片，定晴看10秒也難以分清到底是陳豪還是效力加拉塔沙雷的日本國腳長友佑都。兩人均是膚色較深、腮骨較闊，大笑起上來真是令人傻傻的分不清。最恐怖的是，兩人均有女星太太，平愛梨與陳茵媺同屬樣子甜美的美女。長友與陳豪由內相似到外，唯一差別可能是高度吧。

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（球星明星臉．系列之一）