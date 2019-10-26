【MLB世界大賽】太空人克國民收窄差距　首3戰皆客隊勝創歷史

主場優勢好像不存在於今年的世界大賽（World Series）。 太空人由先發投手「Z魔神」格蘭格（Zack Greinke）帶領下，作客以4：1擊敗國民，總場數追成1：2。 國民今仗輸波不是味兒，成為新紀錄的一部分更加是「傷口上灑鹽」。

格蘭基是太空人今年轉會截止日最大的投資，把他由響尾蛇根據地鳳凰城帶到侯斯頓，就是想這名36歲老將在季後賽能助球隊重返巔峰。不過，踏入10月Z魔神狀態不穩，世界大賽前的14局比賽，留下了守備率6.43的劣績。太空人落後兩場下，由Z魔神率先登上第3戰的投手丘，確是令人擔心。

格蘭基今戰只投4.2局，但表現相當紮實。（Getty Images）

雖然4.2局被敲7安失1分，對於一名先發投手來說不能算是及格的表現，但2009年美聯賽揚獎（最佳投手）得主格蘭基得到6次三振，好好地完成自己的任務，只讓國民得到1分。

國民今仗並非啞火，一直想考起格蘭基。不過，格蘭基今仗冷靜到極，第3局滿壘時，以一球時速67.8英里的曲球，令國民打手阿斯祖保卡貝拉（Asdrubal Cabrera）大棒揮空三振出局，盡顯臨危不亂盡顯大將之風。

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格蘭基（21號）雖已36歲，球速亦不復當年，但戰力仍不容忽視。（Getty Images）

MLB球評：格蘭基投球不合常理

MLB投球分析員Rob Friedman發現Z魔神今仗曾投出時速89英里的直球，之後投變化球時速竟然一樣，並留言道：「記住，事情不一定要合情合理，因為這是格蘭基。」

雖然球速一樣會令打者更易掌握節奏及出手時機，但Z魔神投出的Changeup變化頗大，當打者以為是直球之時，球卻突然下降5至6英寸，最大機會是空揮，就算球棒擦中亦只會是個滾地球。再者，變化球的球速多數都比直球慢，所以格蘭基投出同樣球速，Rob Friedman才會留下「不合常理」的評價。

國民打線並非失準，但未能將安打轉化為分數成為最大敗因。（Getty Images）

國民輸波創世界大賽歷史

太空人中繼接手後一直力保不失，壓制過去兩仗在先發下丘後立時發威的國民打線，進攻方面今戰穩打穩紮地得分，最後以4：1贏波，追回一場的同時，亦結止了國民自國聯分區賽（NLDS）對道奇開始的8連勝。

國民Game 4輸波後，今年世界大賽頭3場都是作客一方勝出，是世界大賽115屆歷史以來首次。雙方明日將會續戰，繼續在國民主場上演Game 4。