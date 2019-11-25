【時間修煉．鄭俊樑】享受等待的藝術　在歲月中去蕪存菁

周末赤柱，風和日麗的大潭灣，甲板上四、五人，在和煦的陽光下閒聊着。 但我們並不享受。 這是一場滑浪風帆比賽，卻沒風，無法開賽。大伙兒一直等，默默冀盼風勢快點來臨。 香港滑浪風帆隊主將鄭俊樑明言，運動生涯中，有三分一時間都在等，等風、等天氣、等機會。 等待很熬人，卻也是一種修煉，鄭俊樑就在時間的沉澱中，去蕪存菁。 攝影：龔嘉盛

赤柱航海學校，香港南端一隅。

數不清多久未曾到訪這個香港滑浪風帆隊的駐地，內裏還是老樣子。學校鐘聲定時響起，學生依着老師指示在操場集隊，鄭俊樑（Michael）在闢作港隊大本營的校園一角整理器材，大至幾米長的高帆、小至一厘米的螺絲，東西放得亂中有序，Michael專心為帆板繫上新繩子，準備下午出海拍攝。

「今天風勢可以，但赤柱一般下午三點就開始無風，拍攝要把握時間。」

Michael的叮囑讓我想起一件往事。多年前到赤柱採訪本地滑浪風帆賽，一大清早登上大會的傳媒艇，在大潭灣「拋」了幾小時，比賽卻一直沒能開始，因為欠了最重要一點：風。

鄭俊樑佩戴的Ulysse Nardin 42毫米Diver blue shark藍鯊潛水錶，防水深度達300米，專業運動及日常配襯皆宜。（龔嘉盛攝）

無風起不了浪，最終裁判宣布早上無法作賽，大伙兒從海中心打道回府，只好望天打掛，冀盼下午重新啟航。記者「食白果」，最多只是白花了時間，還有忘了塗防曬霜的後頸皮膚被太陽曬得紅彤彤；但運動員如箭在弦，一股雄心壯志在波平如鏡的海面上硬生生冷卻下來，內心不會好受。

「滑浪風帆比賽，有三分一時間都在等，等風、等天氣、等機會。」Michael整理器材，說得淡然。他由9歲學習滑浪風帆開始，一直「等」到25歲。

鄭俊樑坦言，滑浪風帆生涯中，超過三分一時間都在等，等風、等天氣、等機會。（龔嘉盛攝）

「或許你覺得，等待而已，但我們等待時不是聽歌玩電話，每隔十至十五分鐘就要觀察海面情況，準備隨時一起風就全力作賽，有時等兩、三小時，甚至五、六小時……」Michael形容，在不知盡頭的等待中，是一種意志「on與off」的交戰狀態，既要時刻保持戰意，又不能燒盡內心團火。具體點說，他會坐在港隊的小艇上跟隊友閒話家常，談話內容不重要，重要是讓自己保持「活動中的放鬆狀態」，但一感到似乎風來了，敏銳的神經立即啟動作戰模式，專注地觀天、看海，腦海預演一次比賽策略，豈料風勢還不足以開賽，大家再次靜下來，在時分秒的流逝中，等待下一個機會。「如果等三小時，長『on』真的會崩潰，未到開賽已累極；但長『off』的話，突然要比賽，又應付不來。總之，徘徊於開機與關機的狀態，精神很疲累。」

等待的過程中，運動員的心理狀態徘徊於「on與off」之間，鄭俊樑直言精神疲憊。（龔嘉盛攝）

從上世紀「風之后」李麗珊把滑浪風帆帶進香港人的視線，到千禧年後何智豪、陳慧琪、陳敬然和鄭國輝的盛世，對於這種在老遠的海面上作賽的運動，我們只道乘風破浪、逆風而行，偶爾一幕運動員駕馭高帆騰空飛躍，更冠上「風之子」美譽，但我們從沒想過，等待，才是滑浪風帆的藝術。我問Michael可曾等到發脾氣，他給我一個陽光笑容，說得直白：「等九個字、一個鐘，仲會好想鬥，但等三個鐘、四個鐘，唉，返岸罷啦！」不過就算他內心如何急躁，但還得忍住，始終他已不是4年前里約奧運那個「新紮師兄」，在歲月的修煉中，他已成為港隊頭號主將，是隊友的榜樣。2020東京奧運參賽資格隊內遴選賽，他遙遙領先，只待完成明年2月的世錦賽，入場券就正式到手，將會第二次參戰奧運。

對於滑浪風帆的器材，鄭俊樑非常珍惜，「要讓後輩知道，器材裝備不是唾手可得，要好好運用」。（龔嘉盛攝）

+ 4 + 3 + 2

隊內更替是自然定律，何況Michael成績出眾，更是順理成章。不過這種在我們眼中像是升職的歷程，Michael坦言還在適應。他舉了個例子，以前師兄梁灝雋還未退役，訓練細節只要照辦煮碗，事事向前輩學習，進步顯而易見；如今自己成了隊友的學習對象，紀律要好、成績要好、連對器材都要好，他才發現了解自己不夠多。「去到金字塔頂端，未必容易找出錯處，甚至肉眼都看不出，真的要靠自己去思考和感受，再找教練和其他世界高手討論，自己抓問題找答案。」頂尖運動員多有自己的筆記，記錄練習細節，甚至喜怒哀樂，「冇心情練習都係一種狀態」；Michael那本則是「風帆繪本」，除了比賽策略和落水前必須要做的事，他更會寫下比賽或訓練時的錯誤，再繪畫幾個情景，思考哪個解決方法最有效。這些都是他放假時會做的事。「mental rehearsal都是一種訓練，思考比以前多，了解自己比以前深。」近年他也多了獨自出外，找其他隊伍的頂尖兒一起訓練，作為雅加達亞運銀牌選手，他期望拉近與世界的距離，「現在真的要靠自己，自己盡量做好」。

香港隊已獲東京奧運參賽資格，鄭俊樑於隊內遴選賽遙遙領先，他已積極備戰，力爭代表香港，第二次角逐奧運。（龔嘉盛攝）

每年超過200天在外訓練和比賽，黝黑的皮膚，分明的肌肉線條，都是Michael努力的證明。但他真正的成長和進步，卻在內心，對於器材設定的絲毫不差、對於自身弱點的言精覃思、對於角色轉變的反躬自省……戒急用忍、屏息靜氣，當風勢、天氣與機會來臨，方知昔前的等待，原來是一種修煉。

等待，很熬人。（龔嘉盛攝）