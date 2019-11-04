【東亞足球錦標賽】賽會憂香港對中國一戰保安　嚴防政治口號

2019東亞足球錦標賽決賽圈尚有個多月才展開，雖然並非重要大賽，但場外已出現不少話題。 先是賽會相當擔憂煞科日兩場男子賽事的保安問題，尤其「港中大戰」更刺激主辦方神經； 二是中國雖已開始備戰，但職球員俱非一隊陣容，國家隊主帥納比在比賽期間更放大假； 加上朝鮮女足拒絕赴韓作賽，終由台灣補上。如此「精彩」的東亞錦標賽，你準備好了嗎？

東亞足球錦標賽將由12月10至18日於韓國釜山上演，決出男﹑女子組的冠軍誰屬。中國隊與日本、韓國同為決賽圈3支必然參賽球隊，但中國足協在早前公布了「國足選拔隊」陣容，球員全數不屬國家隊常規成員，主帥納比更不會領軍，反由名宿李鐵帶隊出戰。

李鐵將帶領中國「選拔隊」出戰12月在釜山舉行的東亞錦決賽周。（視覺中國）

納比開腔回應領隊人選

納比帶領國家隊在廣州集訓、備戰世界盃外圍賽時，首度開腔回應事件，表示這是中國足協的決定，「不少大國腳在休季時間需要休息，若果我帶隊出戰必須選入不少U23球員，所以我曾經向足協方面建議以U23球員出戰東亞盃，順道為奧運外圍賽備戰，但中國足協未有接納我的建議，並決定以李鐵領軍。」

不過納比身為國足主帥，年薪高達1.8億人民幣，在缺席東亞錦下將擁有長達4個月假期，惹來網民批評他「不專業」，甚至連韓國國家隊主帥保羅賓圖也出言揶揄，指自己絕不會任由其他教練代替自己帶隊。納比卻回應稱：「既然這4個月時間沒比賽，哪我留在中國做甚麼？」

國足主帥納比年薪高達1.8億人民幣，被指「領高薪放大假」。（Getty Images）

有評論就指出，納比以帶領國足晉身2022年卡塔爾世界盃為最終目標，其合約中的負責範圍亦沒有包括東亞錦標賽，所以在避免影響有關備戰的情況下，中國最終以非國家隊及奧運隊主力的球員迎戰東亞錦。納比為選兵解釋時指：「即使在意大利，也沒有球員在12月踢比賽，因為他們需要休息。球員在聯賽及國家隊進行了長時間的比賽，至少需要休戰1個月時間。」

東亞錦主辦方特別關注中港大戰的保安問題。（Getty Images）

對賽球隊關係欠佳 東亞錦憂起衝突

另一方面，東亞錦標賽煞科日兩場焦點大戰，亦令主辦方擔憂不已。早場先有香港對中國，鑑於香港近期的社會氣氛，東亞錦主辦方擔心兩軍交手時出現保安問題，亦預計香港球迷將呼叫及展示政治口號。



而兩支有力問鼎冠軍的日本跟韓國男足，將於最後一個比賽日相遇，兩國近期因出口管制而觸發貿易戰，令韓國出現反日運動；雙方亦就旭日旗能否出現於東京奧運賽場上引發爭議，關係陷入低潮，賽會也不排除兩方球迷於比賽中表態。

9月世界盃外圍賽香港主場對伊朗，不少球迷在比賽期間表達訴球。（資料圖片／李澤彤攝）

韓國傳媒引述賽會發言人指，主辦方會緊密監察事態發展，並作出針對性安排，「在門票發售階段時會將雙方球迷的座位分隔，也會針對各自球迷實行各種保安措施」東亞錦比賽門票將於明日（5日）公開向韓國足總會員發售，而即場售票則會在12月10日展開。

朝鮮女足在亞洲實力首屈一指，上屆擊敗其餘3強封后，惟今屆選擇退賽。（資料圖片／高詩琦攝）

朝鮮女足退賽 或與男子隊爭議有關



女子賽事亦出現變動，衛冕的勁旅朝鮮在9月中決定退出賽事，東亞足協發言人指，「朝鮮的情況已非其足協可以控制，所以我們不打算作處分」，其位置由外圍賽第2圈亞軍中華台北補上。朝鮮退賽原因是未知數，外界估計除關乎兩韓關係，亦與朝鮮男足早前在世界盃外圍賽主場對韓國時，拒絕直播、不容外國媒體採訪、亦閉門作賽所惹起的爭議有關。