【東京奧運】港女七欖隊以舊帶新爭入場券　 一勝一負明撼韓國

香港女子七人欖球隊今日出戰在廣州大學城體育中心進行的東京奧運亞洲區外圍賽，於分組賽首日先錄得一勝一負，明日將與韓國對壘，力爭4強席位。

是次外圍賽由8隊爭逐一張奧運入場券，處於A組的港隊首場先對上斯里蘭卡，港隊在剛過去的亞洲系列賽曾三度擊敗對手，今仗面對老對手持續勇態，憑莊嘉欣上半場大演「帽子戲法」三度達陣，加上隊友潘凱恩在完半場前錦上添花，射入一個附加罰球，助港隊領先22:0。斯里蘭卡易邊不久即中路突破成功達陣，力追成7:22。其後港隊藉首次晉身「大港腳」的17歲小將林洛文，於邊路擺脫守衞狂奔底線達陣，助港隊以27:7旗開得勝。

首次為「大港腳」披甲的17歲小將林洛文，於邊路擺脫守衞狂奔底線達陣。（賽事公關提供）

港隊大勝斯里蘭卡後，於黃昏乘勇硬撼亞洲勁敵中國隊。具速度的主隊率先取得7:0優勢，港隊的高香慧回敬一個達陣，加上潘凱恩的附加罰球追成平手，惟中國完上半場前再達陣兩次，挾21:7優勢返回更衣室。下半場局勢續由中國主導，不斷以達陣和附加罰球擴大分差，港隊偶有零星攻勢但未能搶分，最後以7:42敗陣。港隊兩場後暫排A組次席，將於明晨與韓國爭奪4強資格，再爭入下午決賽。

莊嘉欣狀態大勇，面對斯里蘭卡3度達陣。（公關提供）

明鬥韓國爭4強 李念殷：防守要準確

賽後隊長李念殷（Melody）坦言上半場有球在手時也有把握到進攻，惟防守要做得更準確：「一對一攔截時要做得好，減低對手入球機會，因中國隊很容易傳到球去外面快腳。」她又謂明日對「五五波」的韓國，進攻要夠快，防守要做得準確，「細微位稍一不夠準確，便很容易讓對手有機可乘。」

港隊以舊帶新，潘凱恩（中）表示隊友清楚各自崗位分工，磨合上不成問題。（公關提供）

港隊今屆外圍賽以舊帶新，隊中不少首次代表大港腳的港青成員，Melody認為小將表現稱職：「她們進步了很多，一落場便很快掌握自己位置和角色，我們也夾得很好。希望明天大家都做好自己崗位，改善今日不足，打一場好比賽。」