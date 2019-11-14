【羽毛球．香港賽】周天成驚濤駭浪晉級　冀以絕地反勝勉勵港人

中華台北「一哥」周天成在男單次圈一度面對3次「Match Point」，但他一一反擊更扳回一城，最終力戰一小時力克印度的卡斯業晉級。 「小天」賽後表示希望向香港球迷展示態度，並寄語香港人加油。

周天成在首圈力戰3局擊敗日本的常山幹太後，在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」次圈與印度的卡斯業（Parupalli Kashyap）交手，「小天」在首局以12：21落敗，該名中華台北球手在次局一直落後，更面對卡斯業3個「Match Point」，但周天成未有放棄，連取3分追平，並乘勢以23：21拿下次局扳平。

「小天」在現場不少球迷的支持下愈戰愈勇，在決勝局再取一局21：10，力戰一小時後反勝晉級半準決賽。

次圈重點賽果（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

中華台北一哥周天成絕地反勝，賽後表現激動。（趙子晉攝）

周天成賽後表示對手今仗有備以來，部署針對性的戰術，加上速度十分高，所以使他吃盡苦頭。「小天」在出局邊緣力抗壓力，他表示希望以不放棄的精神帶給香港球迷，「香港球迷在今仗十分支持我，我感到十分高與。我亦希望以今仗帶出態度，以一場反勝獻給香港人，大家一起加油，平安歸給香港。」

另外，女單次圈上演「日本內訌」，由大堀彩迎戰山口茜，大堀彩在開局初段一度落後8分，她及後隨即收復失地，與隊友鬥得難分難解，惟在首局以21：23失利，而山口茜在次局乘勢再取一局21：13，在「日本內訌」中勝出晉級。「超級丹」林丹硬撼丹麥的安頓臣，最終以14：21及11：21告負出局，告別香港球迷。