【澳門大賽車】女人四十　踏上東望洋　這是人生第三次成長的故事

有沒有看過《女人四十》？ 這齣1995年的電影，許鞍華執導，蕭芳芳主演，故事講述一名中年女子被家庭、事業及生活等難題包圍下，如何樂觀去應對，再進化成長。現實中，當人生去到樽頸位，你會選擇繼續庸碌過活，還是積極求變呢？

張瑛，並非粵語片時代當紅小生，說的是Facebook專頁自稱「逆流中女」的Cherry，她是車手。「逆流中女」變身車手，是一年多前的事，所追尋的夢，卻是三十多年前留下的。

張瑛經歷人生第三次成長機會，決心尋回被遺忘的賽車夢。（岑卓熹攝）

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圍村長大，自小喜愛玩車，買機械零件，研究古靈精怪的東西，難怪性格有點男仔頭，及後為了生計而沉溺工作，無奈放下了最愛，人到中年才鼓起勇氣，從籠底尋回被遺忘的那四個轆。

2018年6月22日，39歲生日，張瑛在觀眾掌聲與格仔旗襯托、加上傾盆大雨下，完成了人生第一場賽車，質疑自己能力的同時，亦迷上那份極速帶來的恐懼感。

今屆澳門大賽車，張瑛是25位參賽香港車手中唯一女將。（岑卓熹攝）

踏入四字頭，張瑛的《女人四十》是什麼？她說了人生三次成長機會的故事給我聽。

「第一次成長，是當你發現自己不再是世界重心的時候。」

「第二次成長，便是當有些事情，你知道就算多努力也好，最後亦是無能為力。」

「第三次成長，是有些事就算多努力也是無能為力，但你都會希望去盡力做一次，這便是賽車了。」

今屆澳門格蘭披治大賽車，張瑛終可踏上東望洋賽道。（岑卓熹攝）

十二個月，鬥了十六場車，最關鍵是今年中在廣東國際賽車場舉行的澳門賽車節，幾經波折下，Cherry捱到全場第7名衝線，臨過終點一剎，頭盔內的眼鏡泛起一片白濛濛，是汗水蒸發，還有一點一滴的淚水，她終可踏上夢寐以求的東望洋賽道。

今屆澳門格蘭披治大賽車，張瑛是25位參賽香港車手中唯一女將，周六將角逐澳門房車盃1950cc組別，「逆流中女」成就解鎖。

張瑛希望藉著賽車運動去提升自己（岑卓熹攝）

「騰雞瑛」的冷靜與深不可測

Cherry自言並非天才型車手，深知要將勤補拙，做好基本要求：「我深信所有競技運動也是靠練習而成的，只要你肯付出努力，給予時間，加上用心去尋找一個正確方法鑽研的話，我相信無論如何也會略有所成的。」

她自知性格有一大缺點，當很緊張、很認真及很珍惜一件事時，便會很「騰雞」，比賽前夕，又會擔心有許多甩漏，歸根究底都是經驗未足、信心未夠，Cherry絕對相信，這種性格是可以改善的。

張瑛是那種轉數很快、一相識便會滔滔不絕的人，賽車以外，時事娛樂、天文地理仍有甚多話題，與她傾談，你需要很專心很留神，否則將被「放甩」，恰如她在賽車場上的快狠準，不過，若提到剛收養的小狗時，Cherry即時變得溫文爾雅，她對著牠，形容為「做人老母甚艱難」，並有一番體會：「無論賽車或工作，大家都著重成績，計時間計名次計效果，原來你對著狗狗會做很多事情，但不問回報，這是我人生第一次有這種感覺。」

張瑛自言並非天才型車手，深知要將勤補拙。（岑卓熹攝）

賽車不單是運動，是一種學習

競技運動從來也是成王敗寇，不過Cherry這位車壇插班生直言，並非為了勝負，而是希望藉著賽車運動去提升自己：「未來無論遇到什麼事也好，就像在賽道上，無論天氣情況多壞，路面情況多差，其他車手的競技環境多亂也好，我都要在自己有限資源、時間及能力下做得最好，其實我很想逐步建立這種東西，延伸走回自己的人生路。」

周末張瑛將出戰澳門大賽車的房車盃。（岑卓熹攝）

信號燈由紅轉綠，踩油向前衝吧，人生如戲，戲如人生，她希望40歲後的自己，仍可健康快樂地玩下去。

靜待張瑛自編自導自演的《女人八十》上映。