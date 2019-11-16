【歐國盃外圍賽】芬蘭首戰決賽周　教練扶助國家隊15年修成正果

來年歐國盃決賽周有新面孔，北歐五國之中唯一從未亮相任何大賽的芬蘭，終於突破外圍賽，在J組以次名躋身決賽周。 球迷需要盡快認識這次北歐奇兵，事關按凌晨擊敗列支敦士登的陣容，絕大部分球員都在三、四線聯賽效力，在四大聯賽「搵食」的球員只得3人。

芬蘭於首都赫爾辛基迎戰列支敦士登，上半場由杜美倫（Jasse Tuominen）先開紀錄，下半場再由效力諾域治的迪姆普基連入兩球，包括射入一個12碼，3:0輕取「魚腩」列支敦士登，累積18分領先希臘達7分，提早一輪出線來年決賽周。

門將哈迪基（右）效力利華古遜，亦是芬蘭副隊長。（美聯社）

哈迪基變身「貓頭鷹」慶祝。（路透社）

縱然芬蘭曾出產列馬倫及希比亞兩位名將，但歷來32次挑戰世界盃或歐國盃外圍賽，均出局收場。今戰達成夢想，主場球迷待到球證鳴笛完場，已難掩興奮，一窩蜂衝入球場，慶祝國家隊首次躋身大賽決賽周，甚至捧起芬蘭球員慶祝。赫爾辛基的市民亦上街慶祝。普基賽後直言全國進入派對時間，又感謝教練簡尼華（Markku Kanerva），「我們不少人從青年隊開始跟他合作，他知道如何讓我們打出最佳水準。他應得這結果。」芬蘭總理林內（Antti Rinne）亦在社交網站貼文：「出色表現，恭喜，感謝！芬蘭終於打入男子足球決賽周！」

簡尼華（中）自2004年任教芬蘭U21，逐步提升，2016年坐正，終於為芬蘭實現夢想。（路透社）

芬蘭陣中不少球員在北歐國家的聯賽效力，有些甚至在美職聯落班。陣中的四大聯賽兵，除了普基在英超效力，就只有兩名德甲球員，包括效力利華古遜正選門將哈迪基（Lukas HRADECKY），以及效力奧格斯堡、今戰列後備的費特歷贊臣（Fredrik JENSEN）。能夠殺出重圍，芬蘭勝在於次名爭奪戰中從未和波，除了兩負意大利，僅作客不敵波斯尼亞，其餘賽事全勝。相反波斯尼亞、亞美尼亞及希臘互有勝負，而且亞美尼亞及希臘各與列支敦士登打和一次。

芬蘭首次打入決賽周，民眾湧到街上慶祝。（美聯社）

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歐國盃外圍賽戰况（點圖放大）