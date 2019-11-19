兩大歐洲勁旅西班牙與意大利，同樣以全勝姿態完成歐洲國家盃外圍賽，由文仙尼率領的意大利更以無敵10連勝晉級，在最後一仗更怒炒亞美尼亞9：1，完美結束外圍賽賽事。 不過，盛傳西班牙前主帥安歷基將會回歸，使現任的羅拔圖摩蘭奴或許未能領軍戰來年的決賽周。

意大利在歐洲國家盃外圍賽J組最後一仗，面對缺少了隊長米希達利恩的亞美尼亞，主場出戰的意大利在今仗如取如攜，箭頭恩莫比利（Ciro Immobile）在上半場梅開二度，並遙遙領先4球，意大利在下半場未有留手，再轟入5球，全場7名不同球員建功，其中包括名宿基艾沙之子費達歷高基艾沙，為國家隊攻入首個入球，而亞美尼亞在79分鐘「破蛋」，結果意大利以9：1大勝，同時以10連勝結束歐國外賽事。

名宿之後費達歷高基艾沙在今仗取得在意大利國家隊的首個入球。（Getty Images）

意大利今仗7名入球球員（按圖放大）

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意大利狂數亞美尼亞9：1，亦是意大利71年來首次在單場攻入9球，而在主帥文仙尼的帶領下，球隊以無敵姿態晉身決賽周，但該名意大利主帥表示，希望球隊能夠在來年夏天的歐國盃決賽周保持強勢，「隊中的年輕球員一場比一場進步，他們在今仗展現個人的質素，我們從未試過在外圍賽10場全勝，我們希望在決賽周亦能保持表現，連勝紀錄只會在捧盃後才有意義。」

意大利在文仙尼的帶領下，在歐國外十戰全勝晉級。（Getty Images）

亞美尼亞在今屆歐國外3度易帥，主帥卡舒曼利恩（Abraham Khashmanyan）在本月初才接任領隊一職，可惜在他領軍的第2仗便吃下一場慘敗，他直言已有離任的準備，「今仗賽事反映現時亞美尼亞的足球水準，我會負起大敗的責任，若果足總要求我離任，我可以在明天辭職。如果我可以留任的話，完全改造球隊在所難免。」

意大利以9：1大炒亞美尼亞，完美結束歐國外。（Getty Images）

西班牙主帥摩蘭奴或慘吃無情雞 安歷基強勢回歸？

另外，西班牙同樣以全勝戰績完成外圍賽，「狂牛兵團」在最後一仗主場鬥羅馬尼亞，效力維拉利爾的前鋒謝拉特摩蘭奴（Gerard Moreno）梅開二度，最終5球大勝對手，以8勝2和出線決賽周。

安歷基早前因為喪女離任西班牙主帥一職，並由副手羅拔圖摩蘭奴（Roberto Moreno）接任，亦取得不俗成績，但根據不少外國傳媒報道，安歷基即將回歸，換言之摩蘭奴或慘吃無情雞。

維拉利爾箭頭謝拉特摩蘭奴在今仗梅開二度，助西班牙以5球大破羅馬尼亞。（路透社）