【FIFA20】突尼斯玩家不幸離世　同伴舉行另類哀悼儀式感動網民

摯友離世，聚集悼念不出奇，一班《FIFA 20》 Pro Club玩家近日因好友離開人世，於遊戲中舉行悼念儀式，網民都指場面動人。

職業《FIFA》玩家Zwë近日於twitter發文，向其Game迷說了一個故事：「老實說，這是與別不同的感動。這批突尼斯Pro Club兄弟們最近失去了他們的朋友，在比賽前舉行了默哀儀式。Wael Laabidi，願你安息，你一定是個大好人。」

Zwë於twitter告訴粉絲突尼斯玩家感人一幕。（ZwebackHD twitter）

玩家們為Wael Laabidi進行默哀。（網上圖片）

22名玩家將自己控制的球員圍繞中圈，就似是現實世界中的默哀儀式一樣。Zwë上載圖片，兩日間已有超過1700次Retweet及14000個Like。

網民紛紛表示感人。（網上圖片）

利物浦及曼城早前為國殤紀念日進行默哀。（Getty Images）

「世界也不是那麼壞」

雖然只得一張圖片，但令到不少《FIFA》Game迷大呼感人。有球迷說：「這世界也不是處處都那麼壞……RIP。」不少球迷都希望Wael Laabidi安息，但亦有網民直言會趁機直接將皮球送入空門。另一名網民留言指場面感人：「雖然這遊戲有不少負面東西，又有不少惡毒玩家，但見到這一幕太感動了……願他的靈魂安息。」