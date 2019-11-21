【歐國盃2020】UEFA的禁止對賽名單　避免由戰場打入球場惹爭議

歐洲足協（UEFA）提倡足球及政治分開，但無可避免有例外，更有一份禁止對賽名單，例如會盡力避免烏克蘭對俄羅斯。從現時情況看來，他們在2020年歐國盃或許要出手干預抽籤。

明年於全歐各地舉行的歐國盃，12個主辦國家已有7國成功打入決賽周，另外4球隊仍有希望入圍，只得阿塞拜彊已經無緣決賽周。

決賽周抽籤儀式將於11月30日舉行，但似乎今年的抽籤頗為複雜。德國教頭路維（Joachim Low）近日表示，自己試過模擬抽簽結果。

俄羅斯自2014年後不能再對烏克藩。（Getty Images）

烏克蘭自動進入C組，避開俄羅斯。（Getty Images）

UEFA已安排特定球隊的分組，避免出現保安問題。烏克蘭與俄羅斯兩國近年紛爭不斷，所以UEFA需將兩隊隔開，因此俄羅斯被編入B組，而烏克蘭將於C組展開其決賽周征途。不只烏克蘭及俄羅斯，還有數支東歐球隊都在這份「禁止對賽名單」。

科索沃仍可由附加賽晉級。（Getty Images）

科索沃晉級勢令形勢更複雜

根據UEFA的名單，現時需避免對賽的球隊包括：烏克蘭對俄羅斯（自2014年），科索沃對塞爾維亞（2016）、波斯尼亞（2016）或俄羅斯（2019），阿塞拜彊對阿美尼亞（2010）及西班牙對直布羅陀（2013）。

從以上名單可見，萬一科索沃、塞爾維亞及波斯尼亞明年3能衝過附加賽，成功打入決賽周，將會令到對賽形勢更複雜。

若科索沃入決賽周，勢令形勢更複雜。（Getty Images）

外界有不少批評聲音，指UEFA這樣做違背了他們「足球不涉政治」的理念，但UEFA回應以「球迷安全」為理由，才要將「潛在危機」剔除。UEFA又指，禁止對賽名單有3個條件。一，兩國是否有正常外交關係？二，兩國有沒有武力衝突？三，其中一方有沒有要求不再跟對方作賽。

有學者指冷戰時期，歐洲足協協助建設外交橋樑，但此後因為世情變得更複雜，使得UEFA的角色淡化，有時更催化國與國之間的紛爭。