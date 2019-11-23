【意甲】干地教導球員正確「性知識」　「無必要做額外的」

國際米蘭教練干地不愧為戰術大師，不僅在球場內調兵見功力，在「房間內」亦有一套看法。 他受訪時透露會建議球員如何行房，叮囑他們消耗體力愈少愈好，甚至連姿勢也有「家長指引」：「無必要做額外的事。」

干地接受法國體育雜誌《隊報》（L'Equipe）訪問時坦言：「我也當過球員，比賽時期，性事不應太長。」

干地認為球員行房，不應耗力太多。（Getty Images）

干地本季回歸意大利，執教國際米蘭，意圖衝擊祖雲達斯的壟斷地位。球隊在意甲至今亦僅負予祖雲達斯，暫時落後勁敵一分。干地踢而優則教，亦貫徹球員時代的克制，猶如「爸爸」教導球員行房。他說：「愈省力愈好，你就在伴侶的下方好了。而且，應該只跟妻子一起，實在無必要做額外的事。」

干地是教練，亦灌輪「正確」的球員性知識。（Getty Images）

國際米蘭開季保持上佳表現，至今僅負於勁敵祖雲達斯。（Getty Images）

干地強調相信自己的工夫、努力與犧牲，做事每方面都盡忠盡誠。捱過艱苦日子而成為頂級領隊，他說：「我有今天，要多謝我自己。我不用多謝或虧欠任何人，除了我的父母。」

干地是教練，亦灌輪「正確」的球員性知識。（Getty Images）

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