一連三日的「世界盃場地單車賽香港站」將於本周五（29日）於將軍澳香港單車館展開，港隊在主場派出首兩站原班人馬出戰。主教練沈金康透露早前在英國站炒車的李慧詩已無大礙，將全力為港爭牌。

今站作為奧運計分賽事之一，各隊好手均嚴陣以待，港隊今早續在單車館訓練一個半小時。「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在年初的世界盃香港站於爭先和競輪賽勇奪「雙金后」，雖然月初在英國站炒車，港隊主教練沈金康表示她已無大礙：「回港後在訓練上作了調整，傷勢不會影響比賽表現。」重返主場的Sarah將挾雙料世界冠軍，力爭繼上屆後再奪兩金。

港隊繼昨日於單車館訓練近3小時後，今早再練習1.5小時。（葉詩敏攝）

李慧詩在3月揚威世錦賽，於爭先和競輪賽奪得世界冠軍，取得個人第3件「彩虹戰衣」。（葉詩敏攝）

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港隊今站將派出5男7女迎戰，沈教練坦言主場既是動力也是壓力，「運動員在主場有家人和朋友支持打氣，但同時也因此會有壓力，運動員需要調整心理」。

亞運金牌麥迪遜組合梁峻榮/張敬樂在上站白俄羅斯站名列12，沈金康期望港隊能在中長距離項目衝分，穩固東京奧運資格。「男子麥迪遜比較緊張，其他國家同樣要爭取分數衝奧，我們需要再努力。」女子組方面，則派出上月在亞錦賽摘下金牌的楊倩玉和逄瑤上陣。

李海恩在一月世界盃香港站於競輪賽摘銅。（葉詩敏攝）

由張敬樂和梁峻榮組成的麥迪遜亞運金牌組合，將在主場力爭奧運積分。（葉詩敏攝）

提升訓練難度 備戰奧運男子公路

此外，對於已鎖定的男子公路奧運資格，沈教練坦言未有定下出賽名單，將會透過選拔選出代表車手，他表示考察過奧運公路路線，與亞洲巡迴賽很不同，全長250公里、上山並很多坡路，「沒有專門的準備是不能完成賽事的，我希望能把港隊公路訓練朝奧運發展，更高難度的訓練，提升整體公路水平」。

港隊參賽名單： 男子隊 張敬樂－麥迪遜 梁峻榮－麥迪遜、全能賽（後備） 繆正賢－捕捉賽 羅子峻－爭先賽、凱林賽 梁嘉儒－全能賽、麥迪遜（後備） 女子隊 李慧詩－爭先賽、凱林賽 李海恩－爭先賽、凱林賽 李燕燕－爭先賽 李思穎－全能賽、捕捉賽（後備） 梁寶儀－捕捉賽、麥迪遜（後備） 逄瑤－麥迪遜 楊倩玉－麥迪遜

港隊今早與中國隊在同一節時間練習。（葉詩敏攝）