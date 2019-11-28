【三項鐵人】亞運銅牌羅亮添退役　挑戰70.3世錦賽　未來組職業隊

香港三項鐵人代表羅亮添去年在雅加達亞運與隊友勇奪三項鐵人混合接力賽銅牌，一年過去，今天他於社交網站宣布結束接近12年運動員生涯。 26歲就正式退役，似乎太早，他卻只想把握時間，既多花時間陪伴一歲囡囡允曦成長，也盡早轉型為未來鋪路，期望在香港成立職業三項鐵人隊。

「鐵人爸爸」為了女兒退役，全不覺得26歲告別運動員生涯是太早：「屈指一算，三項鐵人運動員生涯已快有12年，絕不算短。太太懷孕時，我忙着備戰亞運，沒怎麼陪她；女兒出生後也是太太主力『湊女』，轉眼間女兒已經一歲，我想多點見證她成長，也為家庭付出時間。」

羅亮添（右）去年於雅加達亞運勇奪銅牌，是職業生涯高峰。（視覺中國）

羅亮添2008年加入港隊，2010年展開全職運動員生涯，高峰戰績當數2016年水陸兩項世錦賽季軍及2018年雅加達亞運混合接力賽銅牌，他也是繼「神級鐵人」李致和後，另一個三鐵亞運獎牌港將（其餘為接力隊友黃子圖、蔡欣妍及Bailee Brown）。回顧鐵人十二載，在輝煌戰績背後，他感謝身邊人的付出與支持，也感恩鐵人帶給他的回憶，他在社交網站寫道：「雖然我的運動員生涯結束，但不代表我會離開三項鐵人這個世界。因為它的確帶給了我很多東西。它讓我到了世界不同國家比賽和訓練，認識不同國家文化等等……這是在書本很難獲取的人生經驗。」

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黃子圖（下排右起）、蔡欣妍、羅亮添及Bailee Brown是繼李致和後，另外4名亞運獎牌鐵人港將。（資料圖片）

12月開始，羅亮添就不再是全職運動員，但他依然會堅持清晨5點半練水練單車練跑步，他下月會先到台灣作賽，明年更挑戰比奧運距離更難的70.3鐵人世錦賽（1.9公里游泳、90公里單車、21.1公里跑步），「70.3難度很高，但我希望向更高目標進發，而且從全職運動員退下來，不等如不再做運動，我希望未來見識世界的更多更多」。

羅亮添（左）與太太珈瑜（右）去年11月迎來小寶寶允曦。（資料圖片；龔嘉盛攝）

談到前路，羅亮添希望繼續於運動世界轉型，畢竟他過去一直只顧訓練和比賽，現時必須積極學習職場技能，盡快投入新生活，更希望未來於香港成立一支職業三項鐵人隊。「人生有幾多個十年？這句話的確是很值得讓人深思。假若有人問我會否後悔了十年時間當運動員，我會十分肯定地回答：我絕不後悔，相反我會為自己這十年來的奮鬥而感到驕傲，因為我做到堅持到底，永不放棄。」人生揭開新一頁，即將遇上更多挑戰，不過鐵人爸爸無懼，因為人生路上依然有太太珈瑜和女兒允曦、以及其他親人友好支持。