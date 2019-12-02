【亞洲足協年度頒獎禮】沙維訪港代領足球先生　撐卡塔爾與眾不同

亞洲足協年度頒獎禮周一（2日）晚上在香港會議展覽中心舉行，此項盛事獲國際足協會長恩范天奴（Gianni Infantino）、前西班牙國腳沙維（Xavi）等重量級出席，全晚共頒發15個獎項。

今屆重點獎項「亞洲足球先生」，結果由來自卡塔爾的艾菲夫（Akram Hassan Afif）力壓伊朗門神比蘭雲特，以及日職浦和紅鑽中堅槙野智章奪得。司職前鋒的艾菲夫，年初帶領國家隊在亞洲盃登上冠軍寶座，惟這晚他卻未有現身，由其所屬球隊艾薩德（Al Sadd）的主教練沙維代為領獎。今年退役的沙維形容艾菲夫擁有極高天賦，得獎是實至名歸，並稱他將在球員生涯上獲得更高成就。

卡塔爾將於2022年以主辦國身份參加世界盃，近年一直參與中東國家足球發展的沙維，也對卡塔爾國家隊充滿信心，「他們擁有很好的教練及球隊，年青一代球員也不錯，這些都能將國家隊變得與眾不同，在世界盃中跟列強競逐。」

沙維為麾下球員艾菲夫領獎，並讚揚此子潛質無限。（袁志浩攝）

頒獎禮有約數百名嘉賓參加，大會在中場加入香港特色的表演。（袁志浩攝）

孫興慜大熱當選 香港足總獲肯定

其他獎項方面，效力里昂女足的日本國腳熊谷紗希榮膺「亞洲足球小姐」；去季助熱刺殺入歐聯決賽的韓國國腳孫興慜，則大熱當選年度最佳海外球員，是他繼2015及2017年後再度獲此獎項。

至於香港足總在今屆頒獎禮上也分一杯羹，分別擊敗朝鮮及新加坡，奪得「亞洲足協年度最佳成員（發展組別）」獎項。大會司儀在頒獎時特別提及，將軍澳足球中心於今年正式啟用，相信是本港獲獎原因之一。

2019亞洲足協年度頒獎禮得獎名單（按圖進入）

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足總：藉機會宣傳訓練中心

香港今屆首度舉辦亞洲足協年度頒發禮，足總行政總裁溫達倫指活動共獲47個成員國派員參加。在近月局勢不穩下，大會需特別照顧嘉賓安全，他形容此是一大挑戰，「過去我多處理有關足球的事宜，這次卻要應付簽證、交通等問題，舉辦地點跟酒店也需跟亞洲足協商討多次。」

溫達倫又稱，活動能圓滿舉行，再次向外界證明香港具備不一樣的能力，足總也可藉機會宣傳，「這是個認識新朋友的好機會，跟其他成員國打交道，向他們展示我們的成就。足總一直希望足球訓練中心可供更多亞洲國家來港舉行訓練營，今次便可讓他們深入了解。」