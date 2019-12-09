【時間修煉．羅亮添】鐵人爸爸的時間競賽　只想抓緊眼前機會

羅亮添似乎為人生調校了快鏡。加入香港三項鐵人隊、轉當全職運動員、徘徊退役邊緣、囡囡忽然來臨、勇奪亞運獎牌、毅然宣布退役，26歲的他，過去12年，有着這般的經歷。 他如此詮釋：「能否捉住眼前機會，只看當刻是果斷還是猶豫。」 從去哪兒吃飯，到想過怎樣的人生，每時每刻，我們都做着不同的決定。與時間競賽，從來都不只是運動場上的事。 攝影：龔嘉盛

囡囡允曦正與媽媽在滑梯玩個不亦樂乎。剛滿一歲的小不點，幾分鐘前還未「熱身」，對於記者這個陌生人，戰戰兢兢，爸媽不停叫她「Say hello吖」，她還是小心奕奕的打量眼前人；幾分鐘後，她玩得高興，不停向坐在一旁聊天的我們揮手，露出幾隻牙仔，笑容甜得叫人溶掉。

「單聽年齡，我退役好像太早，其實我當運動員接近12年，時間也不短吧！我想多點時間陪伴太太和囡囡，反正遲早都會轉型，當是提早適應吧。」邊看孩子玩耍，邊聊人生規劃，的確不像跟一個26歲運動員該談的話題，但事實是，一個月前拍攝影片時還是全職運動員的羅亮添，一個月後，他已從前線退下，揭開人生新一頁。

26歲的羅亮添從全職運動員退下來，太早嗎？他說人生應該把握眼前。（龔嘉盛攝）

羅亮添的人生時針，似乎走得比別人快，他直認不諱，但他這樣詮釋：「就是看看能否把握眼前機會，身邊人當然會給我們意見，但最終只看當刻我們是果斷還是猶豫，機會溜走，只是一下子的事。」羅亮添說，2008年加入香港三項鐵人隊，若非媽媽規定他必須完成會考，他當刻已轉做全職運動員，結果會考之日，人人在試場門外埋頭苦讀最後衝刺，他卻想着有否收好行裝，早上考完化學，下午就飛到外地參加亞錦賽，到比賽完了回港翌日，又匆匆赴試場應考生物科。到了2010年如願成為全職三鐵運動員，就算看着中學同學去玩，自己只有無論冷暖陰晴都必須一早起床訓練的份兒，他都義無反顧，甚至2012年一次在單車徑的意外，他住了一個月醫院，做了兩、三次手術，切出一小塊肋骨移植到炒車受傷的尾指，他掛起受傷的手都要醫生讓他踩單車機，「選了這條路，就要對自己負責，不能因為玩樂影響第二天的訓練，我要尊重『全職運動員』這份職業」。

但他沒想到，2015年還能高踞亞洲排名第一的自己，不久將來就有退下來的念頭。

囡囡允曦出生後，羅亮添一切以家人為先，就算比賽踩單車，也不像從前般勇字行頭，減低受傷風險。（龔嘉盛攝）

那時大約是2016、2017年，港隊總教練一職懸空了一段日子，運動員頓失目標，羅亮添又自覺無甚進步空間，於是想到退役，特別是2017，他自言浪費了一整年，每天在體院宿舍醒來，都懷住「準備隨時執嘢走」的心情，想練就練，沒心情就找個藉口偷懶，「出去比賽，要不最尾幾名完成，要不DNF（Did Not Finish），莫說沒了起初那團火，當時我根本完全沒有運動員的心態」。徘徊於去與留之間，港隊總教練Stephen Garreth Moss及時上任，令羅亮添再次果斷決定，先互相定下目標，嘗試努力一下，如果從隊內遴選拿到亞運代表隊資格，就為雅加達亞運留在隊中。

鐵人生涯高低起伏，羅亮添曾於2017年徘徊退役邊緣。（龔嘉盛攝）

往後的事已寫進雅加達亞運的史冊。他與黃子圖、蔡欣妍和Bailee Brown合力摘下三鐵混合接力賽銅牌，成為繼「神級鐵人」李致和之後，另一個揚威亞運的香港三項鐵人運動員，那是羅亮添運動生涯中最亮麗一頁。當天他在遠離雅加達的巨港作賽，香港記者分身不暇未能前往採訪，如今再問他當時心情，沉澱一年多，淡然中仍難掩激動：「在賽場上確定有獎牌一刻，我崩潰了，眼淚不自覺湧出來。到比賽後返回選手村房間，靜下來細想，2017年那次我沒放棄，是對的。那有沒有後悔『hea』了一年？唔……時間走了就走了，無法改變歷史，幸好我最終把握了決定跟教練合作的一刻，十年努力才沒白費。」

20182雅加達亞運奪獎牌一刻，羅亮添的激動落淚，深覺十年努力沒有白費。（龔嘉盛攝）

事實上，羅亮添參加去年亞運，他還背負住兩個人，就是腹大便便的珈瑜和還未出生的囡囡允曦。他坦言，去年3月知道太太懷孕一刻，的確手足無措，畢竟當時正值亞運備戰高峰，經常出外集訓，特別是亞運前到泰國的「heat training」，三星期秘密練兵，初次懷孕的太太在香港又熱又辛苦又沒胃口，他應留港照顧還是在外拚搏？他猶豫。「太太主動跟我說，可能人生只有一次亞運，機會過了就過了，她說會留在香港照顧好自己，叫我放心去衝。」太太一番話既令羅亮添放下心頭大石，也令他的一面獎牌別具意義。亞運後，他請了一個月假期陪伴太太臨盆，只是在允曦出生後，他才知道新手爸爸重投訓練並非易事，囡囡每天凌晨3點「扭」足一個鐘，到她4點多睡着時，爸爸已差不多要起床晨操去。日復日休息恢復不足，羅亮添自然練不出好狀態，他直言：「譬如游泳強度課，亞運前我4分40秒游400米是輕鬆，但亞運後衝盡都超過5分鐘，或者衝10個100米，衝到第4個已經『爆偈』，最氣餒是明知自己有能力做，但現在就是做不到。」大概是每個新手爸媽都經歷過、又只有為人父母才感同身受，羅亮添雖以「捱」來形容那段日子，「捱」字背後卻是父母與小女兒的羈絆，否則今天坐在公園長櫈看着允曦笑瞇瞇揮手的情景，他不會想到囡囡出世初期，因為自己留家時間少，女兒嗅不出氣味而只知認住媽媽，到女兒某天對住帶着疲倦身軀回家的自己揮手笑笑，那種酸溜溜才得以釋懷，還有他全都錯失了的第一次轉身、第一次站立、第一次叫爸爸……「最初我一碰她就哭，偶爾一次抱住，真是天大的獎賞。後來我留在香港多了，她開始認得我，現在更常叫『爸爸、爸爸』……或許要親身經歷過的父母，才明白我的感受。」

女兒出生後，時間過得快。（龔嘉盛攝）

的確，只有經歷過的人，才明白「爸爸」是一回怎樣的事，譬如凡事以家庭為先，連比賽踩單車也不像以前般兵行險着，免得自己受傷，照顧不了女兒之餘，太太更要照顧多個病人；又譬如近乎所有時間都被女兒霸佔了，他與太太兩口子每周只有半天可以出外拍拖，哪怕只是吃頓飯、看齣戲，都已是寶貴的時光。「時間過得快，是女兒的成長片段也好、一星期與珈瑜拍一次拖也好、每周七天訓練也好、與隊友相處的時光也好，我都好好珍惜，眼前錯失了就錯失了，未必有下一次。」26歲的運動員，或許本應在運動生涯上全衝前進，羅亮添就這樣退下來，早嗎？我們都在各自的人生軌跡上努力着，機遇誰都說不准，唯有把握眼前、活在當下，才無怨無悔。

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羅亮添學懂珍惜眼前，活在當下。（龔嘉盛攝）