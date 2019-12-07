【馬術．亞錦賽】林立信等三將零罰分　港隊首奪場地障礙團體金牌

香港馬會馬術隊騎手鄭文傑、賴楨敏、林立信和梁巧羚，昨日（6日）在泰國芭堤雅舉行的首屆國際馬聯亞洲錦標賽，繼前日的兩面三項賽賽事銀牌後，歷史性首次奪得場地障礙賽團體賽金牌。

馬術場地障礙賽團體賽賽事於周三（4日）展開，共有6隊參加。4位香港騎手表現出色，於第二日比賽後以18.55罰分的成績晉級決賽。決賽日林立信、梁巧羚及鄭文傑分別做出「零罰分」，由於團體賽計算成績最好的3名騎手，港隊最終以18.55罰分，近27分之差力壓菲律賓跟科威特，首度勇奪亞錦賽場地障礙賽團體賽金牌。

馬術隊港將與愛駒，按圖一覽：

一眾馬會馬術隊隊員都對奪牌表示興奮，日前已在三項賽團體賽及個人賽奪銀的林立信代表團隊表示：「我們感到非常榮幸，能夠在首屆亞洲錦標賽奪得金牌，要特別感謝馬會一直對馬術的支持，令我們夢想成真。」

馬會馬術隊騎手鄭文傑、賴楨敏、林立信和梁巧羚，在芭堤雅國際馬聯亞洲錦標賽首奪團體場地障礙賽金牌。（馬會提供）

繼2010年亞運後再奪另一面亞洲場地障礙賽團體賽獎牌，鄭文傑、賴楨敏和林立信相當高興。連續兩日於比賽取得「零罰分」的鄭文傑表示：「衷心感謝馬會一眾專業團隊對我們的支援，包括教練、獸醫、釘甲匠和物理治療師。團隊用心指導我們，盡心盡力保持騎手和馬匹的狀態。」

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