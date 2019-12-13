【英超】英媒傳利物浦勢爭贏南野拓實　曼聯走寶因為「睇漏眼」

薩爾斯堡的日籍前鋒南野拓實近日成為搶手貨，英超兩大勁旅利物浦及曼聯都希望得到這名日本國腳。 不過，英格蘭傳媒指利物浦已經成功搶人，勢必在1月簽入薩軍射手，主要原因是曼聯未有注意到南野合約內的條款。

英格蘭傳媒近日表示，利物浦勢必於1月以「超抵價」725萬鎊購入南野拓實，更透露「紅軍」於「轉會雙紅會」擊敗「紅魔」曼聯的主因，竟然是曼聯的過失。

英媒傳曼聯想羅致南野拓實。（路透社）

南野拓實今季歐聯表現出色，旋即成為英超兩大雄師獵物。（美聯社）

英國《鏡報》透露，利物浦發現了南野與薩爾斯堡的合約中有放人條款，故可以725萬鎊羅致這名日籍鋒將，相反曼聯的球探「睇漏眼」，對放人條款不知情，並指南野轉會費應該要2500萬至3000萬鎊。

由於歐聯去季改例，令到一月轉會的球員可以在該季就為新東家出戰歐洲賽，所以若南野落實轉會利物浦，將對這支要面對多條戰線的英超球隊有不少幫助。

曼聯因為「睇漏眼」錯失了南野拓。（路透社）

利薩高層關係友好亦成原因

據了解，利物浦高層之一愛華士（Michael Edwards）與薩爾斯堡的體育總監弗洛伊德（Christoph Freund）關係友好，亦與今次交易成事有莫大關係。英媒指愛華士知道南野的合約內容，使得流程進展更迅速。