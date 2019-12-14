【場地單車．世界盃】李慧詩無懼莫頓主場之威　力挫勁敵贏爭先賽

撰文：李思詠
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李慧詩近一年多在爭先賽未逢敵手，今天在場地單車世界盃布里斯班站火併澳洲勁敵莫頓（Stephanie Morton），這是她們今季首次對壘。
結果李慧詩以場數2：0擊敗對手，自從2018年6月下旬起的爭先賽正式賽事不敗戰績，得以延續。
場地單車世界盃布里斯班站決賽首戰，李慧詩踩出11.303秒，先取一仗；第二戰，李慧詩同樣未受考驗，踩出11.239秒，擊敗莫頓封后。至於季軍戰，俄羅斯禾露娃以場數2：0擊敗哥倫比亞的拜安娜。
李慧詩在今季頭三站世界盃皆封后。圖為11月底的世界盃香港站。（資料圖片；梁鵬威攝）
莫頓是李慧詩的奧運金牌爭奪戰的勁敵之一。二人對上一次對壘是今年8月的日本場地盃，當時李慧詩以場數2：0獲勝。之後世界盃賽季揭幕，頭三站莫頓未有參賽，上周紐西蘭站莫頓復出，又輪到李慧詩休戰。來到今周布里斯班站，兩人終於同場對決。200米資格賽，李慧詩踩出10.387秒首名晉級，莫頓慢0.138秒緊隨其後，之後兩人分別於1/8決賽、8強及4強過關斬將，終於在決賽碰頭。
李慧詩2019爭先賽戰績
1月【單車亞錦賽】李慧詩爭先賽4強勝師妹李海恩 決賽挫鍾天使衛冕
3月【單車・世錦賽】李慧詩爭先賽封后 奪第二件彩虹戰衣創歷史
8月【場地單車】李慧詩爭先賽連勝14個月 港隊日本擸1金1銀2銅
10月【單車．亞錦賽】李慧詩爭先賽封后 近9年6度奪金 稍後戰競輪賽
11月【場地單車．世界盃】李慧詩白羅斯站封后 爭先賽18個月全勝一覽
11月【場地單車．世界盃】李慧詩連續兩站爭先奪金 月底主場戰香港站
11月【場地單車．世界盃】李慧詩無敵姿態奪金 爭先賽17個月不敗
李慧詩（右）自2018年6月起，在爭先賽正式賽事未嘗一敗。（資料圖片；梁鵬威攝）
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