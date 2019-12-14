【東亞錦標賽．直擊】謝德謙為失球自責　陳肇鈞：起碼盡力嘗試過

港足在東亞錦決賽周第二戰鬥日本，主帥麥柏倫意想不到的輪換，中場陳肇鈞跟門將謝德謙等人皆重獲披甲機會。不過，最終港隊大敗5球而回，兩人賽後心情忐忑，陳肇鈞指落敗並不代表一切，「輸5球只是過渡期，香港足球不會因此而停步。」 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦釜山直擊

是役踢足全場的陳肇鈞賽後受訪，直言「沒有一日代表港隊是不高興的」。（袁志浩攝）

是役踢足全場的陳肇鈞賽後受訪，直言「沒有一日代表港隊是不高興的」，但他指出球隊整體表現有待改善，特別在防守上，因此難免感到失望。Philip認為，球隊在上半場踢得較進取，希望爭取機會用球，但最終卻引致在早段失球，影響往後局勢發展。談及個人表現，他稱：「尚可吧。雖然大多時間都在防守，但至少跟前場有些組織，縱使並很銳利的進攻，卻算是盡力達到教練賽前部署。」

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陳肇鈞自6月友賽中華台北後，今場再度於麥柏倫麾下出戰，曾指自己並不完全適合對方踢法的他，表現可圈可點。（袁志浩攝）

日本以5：0擊敗香港。（袁志浩攝）

進取招大敗 「起碼大家嘗試過」

這位冠忠南區中場曾說過，自己屬於技術型攻中，因此或許非最適合麥柏倫的歐洲風格，在其麾下難有立足之地。今日Philip獲機會證明自己，結果縱然失望，不過他也認為有可取之處，「教練能給予每名球員機會，算是很不錯。希望他可繼續讓我們改善跟磨合默契。輸5球只是過渡期，香港足球若要進步，始終需要有能力用波的球員。」

跟對韓國的那一場比較，港隊上半場踢得較進取，也曾數度組織攻勢至前場，不過後果卻是在早段先失一球。（袁志浩攝）

鞠盈智、鄭展龍、陳肇鈞，港足今場起用以「技術型」為主的中場線，表現又是否合符大眾期望？（高詩琦攝）

跟東亞強國日本交手，Philip也感受到對方的技術跟對抗性，跟自己存在很大分野，「有差別也不代表就要放棄或停步，有信心能一直拉近彼此距離。」他又認為今仗是上了寶貴一課，「起碼球員嘗試過進攻，最重要是看見大家也盡了力、也很團結。」

謝德謙直言：「作為門將，始終也不喜歡失球。所有失球我都有責任。」（袁志浩攝）

謝德謙：要為表現負責任

至於今場為港隊把守大關的謝德謙，是繼2011年10月的龍騰盃後再度於A級賽中上陣，但他5度從網窩中拾出皮球，心裏自然也不是味兒。「作為門將，始終也不喜歡失球。所有失球我都有責任，尤其是最後一球，自己的手槌可以打好一點。」

謝德謙雖然尾段曾撲出險球，但他也為慘吞5蛋而自責。（高詩琦攝）

8年的努力才換得再披起港隊球衣的機會，失掉5球之後，34歲的阿謙又會否想過下一次要隔多久？他稱會對自己的表現負責任，並不會找藉口，「自己會好好檢討，若下次仍有機會入選，會更努力地去改善弱點。」