【棒球】香港隊主力新兵合演內戰　年輕球員凝聚力更勝師兄

香港國際棒球公開賽（IBO）第二天，主場的香港紅隊（紅隊）出戰兩場賽事，分別對台灣業餘球隊大和建設和香港藍隊（藍隊），紅隊兩場都取勝。 攝影：潘思維

紅隊早場對大和建設，後者沒處理好比賽細節，也無法把氣勢乘勝追擊，就變成實力差距。

紅隊今場先發梁仲熙示範了細節的重要，雖然屢遇大失分危機，但他把握了幾次對方壘上跑者的失誤，今場最少三次牽制成功令自己避過失分危機，仲熙最後投5局失2分好投退場。

紅隊先發投手梁仲熙，今天表現極佳，令台灣業餘隊未能大幅得分。（潘思維攝）

香港紅隊「守護神」梁家豪（左），覺得今次配球單調成失分主因，他一直有練不同變化球，希望未來令配球多樣化。（潘思維攝）

說實話，大和建設進攻力不錯，多番上壘，可是敗在自己的進攻細節上。大和建設防守都存在細節問題，雖然兩隊在比賽早段都沒有給對方得分，但比賽到4局上時，紅隊外野手李永陞擊出紅隊的首安，大和建設接連犯錯，令紅隊在這局有3：0的領先優勢，其後第5、6局紅隊都乘着氣勢得分；紅隊到第7局能帶着7：2的優勢，乃因大和建設多次阻偷壘失敗，每次都帶來內野手的犯錯，繼而令到香港紅隊經常二、三壘有人，而且紅隊每次都把握到得分機會。

捕手梁皓男，不滿意早場對大和建設的表現。（潘思維攝）

當然棒球是有來有回的運動，雖然大和建設氣勢弱過紅隊，但香港紅隊在最後一局因為游擊手鄭鎧霆錯失雙殺機會，令到紅隊陷於困局，被大和建設追至7：6 ，但大和建設這局未能反勝是未能把握氣勢，香港紅隊投手梁家豪在這局一共失了4分，理論上氣勢都被對方奪去，在局勢緊張中紅隊隊長譚浩賢輕輕對筆者說：「不用怕啦！我們可以輕鬆解決。」

最後家豪在一、二壘有人時將打者逐一解決，最後紅隊以7：6獲勝，球隊捕手梁皓男評價今場賽事：「我們比起之前的比賽打得差，幸好雙方犯錯都不少，令我們有機會把握到。」

莫竣棓每次解決失分危機，都會笑面迎人。（潘思維攝）

今日尾場是港隊內戰，香港紅隊對香港藍隊，基本上紅隊是由香港隊主力組成，藍隊就由香港較年輕的選手組成，賽前大家已經預估到會由紅隊大勝，賽果亦可反映到雙方實力差距，紅隊大勝10：2，但勝利過程不算容易。

港隊內戰令筆者有點不慣，平時「古靈精怪」的紅隊，今日賽事都比平時平靜，即使今次紅隊先發投手莫竣棓多次出現滿壘危機，打氣聲都比以往細聲，反而藍隊的打氣聲大得就像看日職棒比賽一樣，帶動觀眾也幫藍隊打氣，但兩次滿壘都未有大量得分，最後竣棓兩次滿壘都避開大失分，4局失2分退場，賽事中教練團都形容是「好彩」，賽後竣棓也對自己表現感到失望：「我不是投得太好，希望下次再有機會表現自己。」

訪問過程中隊友也來「諷刺」竣棓，笑說：「他投得很差，不值得訪問。」竣棓也認同：「對！現在我的實力還不足夠，但面對諷刺我會用平常心和努力練習面對。」

趙嗣淦從上手投球轉回下鈎投球，因為下年有機會到中國職業聯賽發展，知道下鈎投手是他們球隊需要。（潘思維攝）

+ 8 + 7 + 6

竣棓退場後，藍隊面對的更是一個「大魔王」趙嗣淦（淦仔）接投，藍隊雖然知道淦仔的實力比起其他投手強，但藍隊看見淦仔登場，第一時間眾人大聲說的是：「不用怕他，很好打的，很容易對付。」雖然藍隊在淦仔出場後都未能打出一支安打，但在第6局時藍隊借助紅隊一次內野失誤上壘。

藍隊隊員整場賽事都緊張地，握住鐵絲網打氣和等待出場。（潘思維攝）

他們的打氣聲比起之前大，可惜小勇者們對着這個大魔王真的不容易，藍隊打氣聲再大、團隊再團結都沒有用，始終未能補上實力上的差距，最後都未能逃過大敗，但藍隊的比賽過程令我彷彿看見2018年亞運的香港隊：未出場的隊員會在休息區握着鐵絲網，緊張地為隊友打氣，等待自己出場的機會。

港隊雖然在今次IBO未能完全傳承實力，但凝聚力已經超越了主力成員，賽後淦仔非常欣賞藍隊：「我們年紀大了，開始不能將棒球放在第一，紅隊的球員在亞錦賽後，都未試過一次齊人練波，但藍隊他們就每次齊人，凝聚力都比我們這一代強，相信他們未來比我們強。」