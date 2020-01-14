土耳其名將哈根蘇古稱被埃爾多安迫害　流亡美國靠揸Uber維生

講起最家傳戶曉的土耳其球星，相信是哈根蘇古。 這名外號「土耳其皇帝」的射手，在2002年帶領國家隊贏得世界盃季軍，退役後從政，平步青雲，但一次失敗的政變，令他不得不流亡海外，孑然一身，現在只能在異鄉做Uber司機，維持生計。

如果你在美國召喚Uber，說不定接載你的司機是一位曾經叱吒球壇的球星。在2016年的土耳其政變後，現年48歲的哈根蘇古就流亡美國，一無所有。他曾經營咖啡店，但遭惡意破壞，如今只能駕駛Uber及賣書維生。

哈根蘇古是一代土耳其射手，退役後從政。（Getty Images）

「我已經一無所有，埃爾多安（土耳其總統）奪去了我的一切，包括我的自由、言論言自及工作的權利。無人能夠向我解釋，究竟我在政變之中擔任什麼角色。我從來沒有做過犯法的事，我不是叛徒，也不是恐怖分子。」哈根蘇古接受德國傳媒訪問，講到自己的流亡生涯。

哈根蘇古球員時代在加拉塔沙雷踢出名堂，到2000年獲國際米蘭青睞，轉到意甲落班，其後轉到帕爾馬。2002年，他代表土耳其出戰日韓世界盃，帶領球隊贏得季軍。之後，哈根蘇古去過英超，效力布力般流浪，最後回到加拉塔沙雷踢到掛靴。

哈根蘇古在2002年世界盃助土耳其擊敗韓國，贏得季軍。（Getty Images）

哈根蘇古踢過意甲勁旅國際米蘭。（Getty Images）

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退役後，哈根蘇古投身政壇，加入埃爾多安的正義與發展黨，當選議員，但他後來不滿意埃爾多安的方針，兩人最終走上不同的道路。哈根蘇古說：「當我加入正義與發展黨時，這個國家符合歐盟成員的資格，得到很多歐洲的投資。不過，埃爾多安的政策將一切帶走，國家走向完全不同的方向，由面對歐洲轉為面向中東。」

哈根蘇古踢過英超的布力般。（Getty Images）

道不同，不相為謀，在2013年，哈根蘇古脫離正義與發展黨。縱使他是土耳其足球英雄，但在強權下發出不同的聲音，絕非易事。他說：「跟很多地方一樣，土耳其的足球不自由，仍要依賴政權。我們發聲，結果被土耳其傳媒不斷攻擊，他們要嚇到其他運動員都不敢發聲。」

在2016年的政變事件後，哈根蘇古被通緝，流亡美國。「我是這個土耳其政府的敵人，但絕對不是土耳其這個國家的敵人。我愛土耳其。自從與埃爾多安有分歧後，我已經開始收到不同的威嚇，我太太的時裝店被破壞，我的小朋友遭受搔擾。當我離開了，我父親更加被監禁，我的所有資產都被凍結。」哈根蘇古的父親患上癌症後，雖然從監牢中釋放出來，但仍被軟禁在家中。

在2014年的金足獎頒獎禮，恩尼斯達（右）得獎，而哈根蘇古都得到傳奇獎。（Getty Images）

「我流亡到美國，最初在加州經營咖啡店，但有班奇怪的人常常來搞破壞，現在我只能做Uber司機及賣書。」

如此精彩輝煌的球員生涯，幫助哈根蘇古累積了不少財富，但如今一切都是過眼雲煙。他說：「所有跟我有關係的人，都有財政困難。我什麼都沒有，我在土耳其原來有數以千萬計的資產，但全部都被充公了。」

談到奧斯爾及根度簡兩名土耳其裔德國球星與埃爾多安在2018年合照，哈根蘇古認為有問題，覺得做法不好，他說：「他們應該以自己代表的國家為榮。或者我建議奧斯爾及根度簡加入正義與發展黨試一試，之後他們就會發現這個黨的本質。」