【港超聯】黎培基轟職業生涯首球　愉園護級戰和元朗兩敗俱傷

港超聯目前戰至季中，爭標形勢白熱化，前列5支球已跟中下游拉開分差；護級區爭逐同樣激烈，愉園跟佳聯元朗今日（19日）於斧山道運動場相遇，最終雙方以1：1言和，令愉園、香港飛馬、標準流浪及元朗間，僅得1分差距。 兩軍不少球員都分別入圍鼠年賀歲盃的港聯及港隊名單，對愉園18歲中場黎培基而言，參賽是難得的機會，卻同時也引來球迷批評。這位小將今場以罰球建功，或許能向外界證明自己值得佔一席位。

主隊愉園今仗有塞爾維亞新兵拉高域先任後備，由鍾偉豪代替屠俊翹把關。至於今季聯賽未嘗勝果的元朗，借將姚浩明以左閘身份亮相。今場首個具威脅攻勢來自愉園，葉卓文10分鐘右路傳地波至中路，入楔的加維蘭第一時間撞射，但葉嘉宇及時出迎封位，將皮球擋出。上半場元朗雖佔有較多控球權，不過欠缺進攻板斧，29分鐘元朗以「手榴彈」戰術轟炸愉園，法比奧乘敵軍解圍不遠，禁區內窩利抽射，盧斯安奴於門前「護駕」以頭槌頂走，愉園力保不失。

上半季曾外借飛馬的姚浩明，季中改由元朗借用，此戰即擔任正選左後衛，並主理球隊死球。（袁志浩攝）

雙方全場合共犯規43次，元朗隊長法比奧多番向球證投訴對方。（袁志浩攝）

雙方戰至上半場後段火藥味漸濃，元朗外援基斯及米基爾各領黃牌，隊長法比奧也數度就球證譚炳煥的裁決作出投訴。元朗58分鐘因愉園於禁區內犯手球而獲判12碼，米基爾操刀射守門員右下方，即使鍾偉豪捉到路仍應聲入網成1：0。

拉高域（綠衫）換入後發揮「柱疐」作用，惟愉園主教練指他狀態僅達一半。（袁志浩攝）

愉園落後即換入身高1.92米的拉高域，跟加維蘭以「雙塔」陣式衝擊元朗防線。拉高域身材明顯佔優，多次搶點成功二傳隊友，乘機「放生」加維蘭，後者83分鐘於禁區頂搏得曾至孝犯規，愉園在離門約20碼獲死球機會。罰球結果後備入替的黎培基主射，皮球避過元朗7人人牆後於遠柱入網，元朗門將葉嘉宇毫無反應。雖然愉園尾段有亞力斯祖兩黃一紅離場，但仍憑此美妙罰球戲劇性以1：1逼和元朗，搶得護級路途上的重要1分，賽後以6分位列第8，而元朗則以5分排尾二。

黎培基主射罰球破網，興奮得親吻球會徽章慶祝。（袁志浩攝）

完場後元朗守門員因失球而自責落淚，要由隊友安撫情緒。（袁志浩攝）

黎培基：「望可證明是以表現入選賀歲盃」

為愉園扳平的小將黎培基僅得18歲，今季才首度踏上職業足球舞台，也是第一次嚐到在港超聯的入球滋味。他說：「上周三剛巧在預備組比賽中，於相似位置射入罰球，很有感覺，所以想嘗試多次，很高興最終能有進帳。」

從大埔外借至愉園的趙少維（前排右四），因大埔需出戰亞洲賽而遭回收。他獲一眾隊友送別，也期望在大埔能爭取更多上陣機會。（袁志浩攝）

黎培基與隊友袁世傑、朱偉鈞，於日前公布的賀歲盃港隊名單中榜上有名，惟有球迷批評部份球員不值得入選港隊。黎培基坦言自己也有觀看相關留言，希望能藉今日的入球回應：「他們說港隊『B隊都不如』，希望可證明自己是以表現入圍。首次入圍成年的代表隊，害怕屆時會緊張，冀盼讓大眾看見我的能力，令球迷認得我。」愉園主帥鮑家耀也承認黎培基實力正慢慢提升，不過仍需積極練習體能。有記者問及鮑sir對球員參加賀歲盃有何建議，他笑道：「開心去踢，𢭃多些利是吧！」