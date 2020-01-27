【高比拜仁墜機亡】尼馬入球24手勢致敬　球壇哀悼足球發燒友Kobe

一代NBA巨星高比拜仁香港昤時間周一（27日）與13歲女兒Gianna遇上直升機意外身亡，年僅41歲，震驚體壇。 Kobe生前為著名足球發燒友，球壇聞其死訊都哀鴻遍野。 不少球員、球會都於社交網站哀悼這名一代巨星，尼馬入球後亦收起了笑容，擺出「24」手勢向Kobe致敬。

高比拜仁（Kober Bryant）曾於2017年造訪巴黎聖日耳門，在一課操練期間與巴西球星尼馬（Neymar Jr.）有過一面之緣。本身熱愛籃球的尼馬在PSG以2：0擊敗里爾一戰射入12碼，入球後面對境頭，收起平常的招牌笑容，嚴肅地擺出「24（高比拜仁曾用的球衣號碼）」的手勢，然後合十躬身致意，再舉手指向上天，祈求Kobe能於天國得到安息。

尼馬入球後收起笑容，向一代籃球巨星高比拜仁致敬。（網上圖片）

An emotional Neymar dedicated his goal to Kobe Bryant tonight 💔🙏 pic.twitter.com/QWS33BxA19 — Metro Sport (@Metro_Sport) 2020年1月26日

尼馬賽後表示自己於半場收到訊息，不只作為籃球迷的自己，整個體壇都對高比離世感到哀傷。「我認識他，慶祝（24手勢）是為他而做的，但願他得到安息。」除了尼馬外，不少球員如美斯（Lionel Messi）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及朗拿甸奴（Ronaldinho Gaucho）都哀悼「高比仔」。

美斯於twitter說：「我無言以對，只能向Kobe的家人親友致哀。很高興認識你，一起渡過美好時光。沒有多少人能如他稱得上天才。（No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos.）」

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高比生前是AC米蘭、巴塞隆拿及曼城球迷。（AC米蘭官方twitter）

高比拜仁一生都奉獻給籃球，退役後仍致力貢獻於籃球發展上，但場外的他亦是足球發燒友。Kobe於意大利長大，小時候亦有踢過足球：「小時候踢過足球使得在籃球方面會不同的體會。正因為這樣的足球經驗，我覺得自己在籃球場上有時會見到不一樣的進攻角度。」一生只效力過湖人的他曾對外表示自己是巴塞隆拿、AC米蘭及曼城的球迷。