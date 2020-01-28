【RIP Kobe．球評】最接近「神」的男人　不完美的真英雄高比拜仁

無論你喜不喜歡高比拜仁（Kobe Bryant），只要熱愛籃球，也不得不由衷佩服他的精堪球技。 身為「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的NBA接班人，他一直渴望超越對方，種種不完美，看似令他停留在最接近「神」的位置。

百花齊放的NBA，幾乎每個年代都有一班耀眼球星。1980-90年代米高佐敦憑實力加上因緣際會躍上前人攀不上的神壇，較「波神」年輕15載的高比拜仁就是最接近神的男人。

魔術手莊遜原本才是NBA的Poster Boy，米高佐敦搶走他的巨星位置。（Getty Images）

NBA造神記

對MJ說因緣際會絕無貶義，純粹以冠軍指環次數，他及不上擁有11枚冠軍指環的「Bill叔叔」羅素（Bill Russell）；論得分紀錄，他及不上「長人」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）；說衝擊球迷官能感受，單場過百的張伯倫（Wilt Chamberlain）無出其右；談經典對決，公牛兩大王朝遇上的阻力，怎也及不上湖人對塞爾特人之間的巔峰之爭。

佐敦出道的80年代，正值湖人巔峰期，星光熠熠的洛杉磯，最炫目的巨星是較他年長4年的魔術手莊遜（Magic Johnson）。MJ這小子很特別，有膽識也有能力，但沉悶的工業城芝加哥新丁，怎也及不上紙醉金迷的洛杉磯金童，何況球隊正值冠軍指環收成期，公牛還什麼也不是。

91年總決賽正是公牛對湖人，MJ領軍4：1掃走公牛史上個座總冠軍，同年底Magic宣布感染HIV病毒，形象掃地，屬於米高佐敦的年代正式到臨。

穿上8號球衣的高比，就是要征服NBA。（Getty Images）

MJ的小偷

能成為一代巨星，能力超班之餘，話題性亦相當重要。MJ獨步天下的超強騰空力學也學不來，不過上籃時不自覺的伸脷動作、為避過對手攔截的Fadeaway（後仰跳投），成為全球萬千青少年的模彷對象。

初出道的高比，正是佐敦不少招牌動作的「小偷」。他曾在訪問中承認，「我很感謝米高和各位前輩，因為我在他們身上獲益良多……我從他們身上偷走一些動作。」

1996年出道，當時已是MJ生涯後期，他的出現令世人驚歎MJ接班人出現，這個充滿傲氣的小子卻揚言：「我不想當下一個米高佐敦，我只想當高比拜仁」，MJ曾在接受訪問時笑言，「即使他偷走我所有動作，但那是OK的，我仍然如弟弟一樣愛他。」

伸脷是MJ的招牌上籃動作。（Getty Images）

神壇之路

米高佐敦先後為公牛開創兩大王朝，六奪NBA總冠軍、十次成為常規賽得分王，而且打法攻守兼備，無論個人能力和戰績均是名人堂的殿堂級數。他獨一無二、能獲公認為史上最佳（GOAT／Greatest of All Time）之處，在於他同時是個了不起的領袖：一個簡單問題，除了柏賓（Scottie Pippen），你能逐一數算出公牛王朝的隊友嗎？

稱霸1991-93年的第一王朝，大概只有「眼鏡蛇」格蘭（Horace Grant）較為人熟悉；第二王朝外線有卡爾（Steve Kerr）和古高（Toni Kukoc），防守有朗夏柏（Ron Harper）和洛文（Dennis Rodman），陣容完整不少，中鋒是誰？「澳洲牛」朗尼（Luc Longley）和加拿大球員威靈頓（Bill Wennington）！兩個七呎中鋒有身型卻笨重，幾乎是被取笑對象，成為MJ隊友後，他們竟可發揮所長，適時得分、擋球、搶籃板。讓一眾看似平庸甚至不被看好的球員，升格至似模似樣，正是MJ獨有魅力所在。古往今來，能有近似效果的體壇名將，大概只有阿根廷足球名宿馬勒當拿，再多一個應該已是葡萄牙國家隊的C朗拿度。

除此之外MJ的驚人鬥志，也為人津津樂道。已經記不起多少次，球隊在首三節落後十多分、甚至是廿分的情況下，第四節憑他一己之力帶領球隊贏波，這種情況在季後賽和總決賽更是「老是常出現」。1997對爵士的總決賽第5戰，場數2：2平手，MJ賽前已有流感症狀非常不舒服，他照樣落場打足44分鐘，每逢暫停或休息時間，他都辛苦得攤在後備席上，如此狀態之下他仍獨得38分領軍90：88取勝。有一種感覺，就是只要MJ一落場，他就有辦法取勝。籃球是5人上場的團隊運動，他就是有本事以一己之力扭轉乾坤。

一次又一次難以置信的超現實表現，令佐敦被封為「籃球之神」，他的存在超越所有前輩，也不是統計數字能夠說得清。

捲入強姦案成為高比生涯污點，可是資訊爆炸年代將這宗醜聞破壞力放至最大。（Getty Images）

高比的天使與魔鬼

高比拜仁的生涯與MJ後期重疊，世代交替的意味強於競爭對敵。個人能力高比早已跟MJ不相伯仲，世人挑剔他的主要是球風「獨食」的問題，而且沒有MJ的大佬風範，連跟好拍檔奧尼爾亦時有爭拗。帶領湖人2000至2002年三連霸，班底較公牛王朝級數高出一點點，捧盃過程大致順遂，總令人覺得欠缺一些傳奇。

正當球隊順風順水、事業如日中天，不料2003年夏天高比捲入強姦案醜聞，一名19歲酒店女職員指控正在科羅拉多預備進行膝部手術的高比，在他的酒店房內把她強姦。高比承認曾跟對方發生性行為，但否認強姦指控。此事一夜之間令NBA金童形象全面插水，大多數贊助商和代言合約離他而去，事件最終因女事主拒絕出庭作證不了了之，卻狠狠將高比從愈來愈接近神壇的位置上拉下來。

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資訊爆炸年代下的犧牲品

不少NBA巨星生活糜爛，Magic因濫交染上HIV，其實MJ也曾多次背着太太出軌，他們活在互聯網才剛起步，社交媒體尚未發展的年代，醜聞未被發大。相反高比的生涯正值網上新聞高速發展，一副「百彈齋主」的網民（或酸民）心態成為新潮流，高比是在這股新力量下首位全球體壇巨星，自然首當其衝。

活在資訊爆炸年代，高比的強姦、出軌、與隊友不和等醜聞，被幾何級數放至最大，至於他為事業和家庭犧牲睡眠時間，每天4時起床苦練，不斷學習新技術令自己變得更強大，或是浪子回頭成為好丈夫、好爸爸，對不起，被刻畫成反派角色的人，不配有大篇幅正面報道。

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失去奧尼爾，高比依然對湖人忠心不二。（Getty Images）

8變24 進化再重生

經過這次打擊，高比為自己改了一個黑曼巴（Black Mamba）的稱號，黑曼巴是世上其中一款毒性最強而且速度極高的毒蛇，他很喜歡背後代表的攻擊性、靈巧和強悍，某程度亦意味他以更強姿態重生。

2004年湖人在總決賽落敗，奧尼爾被賣到熱火，球隊再次進入重組期。這段時期的高比再度進化，職業生涯前半段，他或多或少受模彷米高佐敦的陰影籠罩，不過重生過後，他已脫胎換骨，揮灑自如真正成為最強的自己。

2006/07球季，他由8號改穿高中時期慣常穿著的24號球衣重新出發，「當我穿上8號球衣加盟NBA，真的希望『插旗』示警，證明自己屬於這裏，是聯盟其中一個最優秀的，我用無盡的體能和攻擊性追逐前輩們。」高比當年解釋，「24號代表成長，身體能力不再一樣，但成熟程度提升。婚姻和孩子，令我開始有一個新覺悟：我已是隊中較資深的成員了，不再是最年輕一個，一切也在進化。」

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千帆過盡，高比穿上24號戰衣重新出發。（Getty Images）

為湖人堅守20年

現今世代要找生涯只效力一支球隊的NBA球星，真的是寥寥可數，明知奧尼爾的離去，球隊會步入一段重組期，高比一直留守湖人。無論球隊順逆，他也要令自己更強大，不會因隊友變弱求去。2008年當知道加素（Pau Gasol）即將被灰熊交易到湖人，新隊友抵達洛杉磯報到時已是半夜1時，但高比仍照樣拍門跟加素商討未來，後者憶述：「對我來說Kobe是個真正的領袖，他傳達的訊息十分清楚：沒有任何時間可以浪費，由這一刻開始，我們要拿下這冠軍指環。」

就是這樣，湖人2008年再次晉身總決賽，落敗後，年過30的高比在2009、2010年捲土重來接連奪冠。的而且確，傳奇味道也許及不上發高燒拿38分，或是不斷在總決賽第四節大爆發的MJ，因為高比總是一早已在努力令自己和球隊變得更強，奪標過程相對輕鬆，也可看成是不用「臨急抱佛腳」而已，冠軍含金量不應就此遭貶低。在世人沒有發覺的時候，他已悄悄達到「神」一樣的高度。

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高比未必是大眾理想中的模範，卻啟發所有熱愛籃球和運動的人精益求精。（Getty Images）

不一樣的Legacy

從來就不應該以二分法來判別一個人，像高比如此個性鮮明的人物尤其如此。你未必認同他的觀點和做法，甚至認定他自私成性，與此同時，對湖人的忠實，為理想的堅持，對籃球一顆永恆不變真心，同樣屬於高比拜仁。

正如他生前所言，「我不想當下一個米高佐敦，我只想當高比拜仁」，20年的NBA生涯，數不清的精彩片段，他做到了。他未必是人人公認的籃球之神，入到總決賽也曾落敗，性格也不完美，卻是傾盡一生心力為籃球運動貢獻的真英雄。相比MJ與高比，個人能力同樣出眾的勒邦占士，似乎不在同一檔次了。