【棒球】野村克也逝世　全壘打數日本史上第二　培育田中將大成才

日本棒球名將及名帥野村克也，今早被發現在東京都內寓所失去知覺，送院後證實因冠狀動脈疾病去世，終年84歲。 王貞治家傳戶曉，野村克也在日本人心中，地位同樣昭然。不論在球員與教練時代，均影響球界。茲用以下三組詞語，簡單介紹這位默默耕耘貢獻棒球的傳奇捕手。

「月見草」

野村克也為昭和時代的著名捕手，在1954至80年出賽，其打擊能力出色，65年球季的打率、全壘打及打點均排第一，成為二戰後日本職棒（NPB）首位打擊部門三冠王。其生涯累積657支全壘打，在NPB史上排第二。他大部分時間效力南海鷹（現為「福岡軟銀鷹」），連同最後三年效力千葉羅德海洋及西武獅，全屬太平洋聯盟球隊。惟當時國內焦點集中在另邊廂的中央聯盟，尤其是集合兩大名手王貞治及長嶋茂雄的讀賣巨人軍。不論成為三冠王的球季，以致十年後打出第600支全壘打，洋聯依然欠缺人氣。對此，他有所感言：

花的世界有向日葵，亦有在隱蔽之所悄悄盛放的月見草。王與長嶋是向日葵，我就是月見草。也許是自我滿足，就這樣好了。就算洋聯欠缺人氣，觀眾少，立定決心盡力做，打出600號。王與長嶋在繁華地方打棒球，我就在這裏繼續。 野村克也

野村的教練生涯最後一支球隊東北樂天金鷹，在網頁悼念一代名帥。（東北樂天金鷹官網）

「ID野球」

早在1968年效力南海鷹，野村已兼任教練，80年退役後從事棒球評論，直至90年才再執教。他擔任東京益力多燕子監督，提倡重視數據的「ID野球」理念，9年間4次帶領燕子奪得央聯冠軍，並3次贏得「日本一」總冠軍。「ID」來自Important Data（重要數據），上任之初，他提出依賴科學化數據，分析選手表現，對當時日本球界帶來嶄新思維。科學化考量，與長嶋茂雄執教巨人時主張以直覺執教，大相逕庭。

野村退休後不時獲邀到電視台分析球賽，言辭精準而辛辣。（Getty Images）

「將大君，神之子，不可思議之子」

知人善任是野村作為名帥的特點，他執教時大膽起用不少往績低落，甚至被放棄的球手，一再帶來驚喜，贏來「野村再生工場」美譽。但執教生涯晚年傑作，當數田中將大。

2006年，野村來到成軍兩年的東北樂天金鷹，同年選秀會以第一選擇獲得譽為「怪物」的高中強投田中將大，翌年立即成為先發輪值。07年8月對軟銀鷹，田中擔任先發，4回完結落後5分，卻及時調整，最後獲得勝投。

失了多少分，讓他繼續投，神自從天降。祖先們一定有點什麼不一樣，才會誕下這樣一顆星。 野村克也

野村克也生涯最後一支球隊為東北樂天金鷹。（網上圖片）

野村2009年帶領球隊首次打入季後賽後退休，田中後來成就斐然。2009年助日本奪得世界冠軍，2013年助樂天登上日本一且全季出場未嘗敗投，轉投大聯盟洋基隊依然保持每季雙數勝投。

野村逝世令日本棒球界震驚，同表哀悼。田中表示收到死訊，無法應對，任何言辭也無法形容感謝，「他從基本教導我，甚麼是棒球，甚麼是投球。職業生涯第1年遇上野村監督，受其指導，是我的棒球人生裏最幸運的事。」而3星期前，他與老對手兼老朋友長嶋茂雄出席名投手金田正一的喪禮，才寒喧一番。長嶋稱，當時野村仍跟他說「喂，加油呀，我仍在生，繼續努力呀」。