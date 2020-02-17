【英超】蘇斯克查批普巴經理人喧賓奪主　「曼聯才是普巴僱主」

曼聯中場保羅普巴（Paul Pogba）今季復出無期，其前程成為了一大話題，其經理人拉奧拿（Mino Raiola）更表示普巴不介意重返祖雲達斯。 「紅魔」領隊蘇斯克查聞訊即時發炮，指普巴是曼聯的人，不是拉奧拿的傀儡。

普巴經理人拉奧拿最近對向宣稱，普巴不介意在夏天歐國盃後重返祖雲達斯，再次惹來轉會傳聞。普巴2012年沒有與曼聯續約，以自由身轉投祖雲達斯，4季為「老婦人」上陣178場攻入34球，為球隊連奪4屆意甲、兩屆意大利盃的核心人物。普巴於2016年以1億鎊轉會費重返「紅魔」，但表現一般，更屢傳有意離隊他投，去年夏天就傳過西甲豪門皇家馬德里對這名法國中場有興趣。

普巴被傳有意今夏重返祖雲達斯。（Getty Images）

普巴2016年重返曼聯。（Getty Images）

「意大利對普巴來說就像家一樣，」拉奧拿說：「他不介意回到祖雲達斯，但我們要看看歐國盃後有什麼進展。」這名法國「金牌」經理人又指「普巴想在最高水平作賽」，但因現時的合約問題，「不能逃出曼聯」。

蘇斯克查批評拉奧拿造謠生事。（Getty Images）

蘇帥：「普巴是曼聯人」

有指曼聯並非當普巴是「非賣品」，但就索價1.5億鎊，令到去夏的傳聞買家皇家馬德里打退堂鼓。不過，蘇斯克查似乎不想讓普巴再次離開，對拉奧拿不停向外界宣稱普巴準備好離開曼聯十分憤怒。蘇斯克查近日說：「我當然沒有跟拉奧拿談過，亦沒需要叫普巴告訴拉奧拿應該講什麼。普巴是曼聯人，不是拉奧拿的。」

蘇帥又指2018年助法國奪得世界盃的普巴，是曼聯重要的一員，只可惜現時這名「中場大將」因為受傷未能上陣。