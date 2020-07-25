5年前的秋天，英國。 利物浦剛戰罷打吡戰，被同巿宿敵愛華頓逼和1：1，球隊開季後11場比賽只勝出4場，紅軍球迷信心已跌至谷底，心裏再度泛起同一疑問：「難道又要就這樣過一季？」利迷與聯賽錦標已睽違25年，前季在最後階段衝擊冠軍不果僅得亞軍或是欠運，但去季又倒退回第6名，聯賽獎盃彷彿愈來愈遠，「我們是走在正確的道路上嗎？」 球迷對前景沒有希望，球會管理層也不會沒感覺，當晚就果斷地解僱了領隊羅渣士，霎時間很多名帥名字和利物浦連結在一起，安察洛堤、法蘭迪保亞...... 還有他。

尊重歷史 「我是個平凡人」

2015年10月9日 晏菲路

利物浦再度成為了焦點所在，因為球會正式公布由德國人高普接掌球隊。他甫亮相已表明不會將自己和利物浦史上眾多偉大領隊比較，沒有人會在自己首個記招上表示「要成為球會傳奇」，以及傳頌的一句：「我只是個Normal one，我希望享受工作！」

高普在2015年10月來到晏菲路，表明只是個「普通人」（Normal One)。（Getty Images）

1960年代至今紅軍領隊一覽

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高普毫不掩飾自己有多尊重利物浦的歷史：「我是個足球浪漫主義者，晏菲路是世界球壇其中一個足球聖地，我鍾意這裏的故事和歷史！利物浦不是普通球會，而是特別的球會！」但高普仍然不忘許下承諾：「四年之內，假如得不到一項錦標，我或者會出走瑞士！」

有自信但謙虛，尊重球會上下，是高普給人的第一印象。

「我們要由懷疑的人變成相信的人。現在就做。」（We have to change from doubters to believers. Now.） 高普出任利物浦領隊第一天

高普明言給他4年時間，他會為利物浦帶來至少一項錦標。（Getty Images）

高普上任後，所謂「蜜月期」其實不甜蜜，領軍第4場已經吞下敗仗，而且是在主場晏菲路。賽後高普指，當球隊在82分鐘失守時，球迷失望提早離場看似已成習慣，他對此感到孤單，還懇求球迷不要放棄紅軍，與球隊戰至最後一刻。

高普此舉有如喚醒了球迷的熱血，又過4場聯賽之後，球隊在補時第5分鐘入波，最終主場逼和西布朗時，沒有一個球迷離開，全場歌聲不絕。賽後，高普更率領球員牽手，到KOP看台前向球迷作出「德甲式」致謝。那時縱然被其餘球隊球迷嘲笑，堂堂紅軍竟然要為一場和波慶祝，但高普就是如此懂得捉緊球迷的心。

為一場和波慶祝，令紅軍遭敵對球迷嘲笑，但高普毫不在乎，他在乎的只是如何捉緊球迷的心。（Getty Images）

5：4 勝諾域治

有了那一場西布朗的激戰，才進一步令利迷永不放棄之心全面復蘇，回憶起他們生命中曾經出現過的那一點執着，回憶起那十年來做過的事…… 3：1壓倒奧林比亞高斯、伊斯坦堡奇蹟之夜、神奇頂級超卓的足總盃冠軍，每一次執着地戰至最後，都換來無悔驕傲的歡呼，球迷開始發現這個領隊和之前的，很不一樣吧！

這十年來，紅軍有過冷靜的賓尼迪斯和羅渣士，也有過年事已高的「King Kenny」杜格利殊和鶴臣，但這個在場邊「紥紥跳」、以Heavy Metal足球自詡的「德國高佬」。那種個性熱血、經常激動揮拳、充滿血性的風格，以及重感情重視與球迷連繫的領軍方式，球迷開始隱隱想起那個早已遠去的身影……

傳奇教頭辛奇利（Bill Shankly）。

高普激情逐格睇，連眼鏡摔破也不計（按圖放大）

2016年1月23日，球迷的熱血又進一步沸騰，利物浦作客5：4擊敗諾域治，艱苦地取得2016年英超首勝。當球迷看到球隊戰至補時階段，方由下半場入替的拉爾拉拿奠勝時，全隊上下包括高普都在場邊擁在一起慶祝，高普更被撞至跌破眼鏡，再一次見識到高普的凝聚力。貼地的高普賽後更毫不介意地講述自己的醜態：「我通常每場比賽都準備兩副眼鏡，但剛才我找不到。當我沒眼鏡戴時，很難看清去找另一副眼鏡。」

要成就大事，就要投入忘形，高普在利迷印象中又加了一點分。

激情反勝多蒙特，讓沉睡的晏菲路再次在歐洲賽的晚上被喚醒。（Getty Images）

4：3勝多蒙特

2016年4月14日，利物浦在高普麾下闖進了歐霸盃4強。作為利迷不可能不知道，晏菲路的歐洲賽之夜有一種獨特的魔力，這場被球迷戲稱為「高普打吡」的利物浦對多蒙特比賽，令利迷正式坐上了由高普駕駛的紅色快車，踏上復興歐洲霸業的第一步。

面對舊東家，高普手下的紅軍不斷犯錯，下半場以1：3落後下，永不放棄的「熱血足球」卻又突然出現，奮戰至補時階段竟連入兩球，以4：3淘汰多蒙特，為《晏菲路歐洲賽之夜．高普篇》寫下第一章。

2019年歐聯決賽，慘痛的基輔之夜，成為高普再進一步的推動力，翌年他成功了。（Getty Images）

基輔之夜 痛過後再出發

高普來到晏菲路第一季，欲借歐霸冠軍取得來季歐聯資格的願望最終落空。

時光飛逝，轉眼又過了兩季，來到了2017/18球季，球會剛慶祝了成立125周年，球隊在這季已重返歐聯，並高普帶領下一路高歌猛進殺入決賽。可惜在基輔的決賽夜，那個滿臉淚水、一臉內疚的卡利奧斯相信利迷仍未忘記。

不過，高普未有動搖，縱使4年之約行將屆滿，來季已是他加盟的第4季，但他態度是堅定的。「我當然是傷心和失望，但我不認為這是終結，這只是另一階段，這就是生活。」面對外界指他是二奶命，由德國到英國，大大小小決賽他共輸掉了7次，當中包括兩次歐聯決賽，但他不以為然。「我們有時需要接受有人比自己好，有人會比自己幸運一點。我在良久前已經接受了這事，我知道我會再次登上那個舞台，我會嘗試闖入下一個歐聯決賽並將結果反轉過來。」結果，高普果然沒有食言。

重登歐洲之巔 四年之諾兌現

2018年歐聯決賽鎩羽後翌日，利物浦即公布成功從摩納哥收購防中法賓奴，以展示管理層不斷壯大球隊陣容的決心；然後艾利臣、基達、沙基利，每一塊拼圖都出現了，無論正選和後備陣容都進一步增強，高普心中有數，今年是時候了。開季後無論聯賽和歐聯，利物浦都展示強大競爭力，直至2019元旦後，紅軍作客曼城落敗，隨後在1月至3月間出現4場和局，令英超爭標路轉趨被動，說實在曼城當季狀態平穩，球員又大勇，聯賽競爭力確實較利物浦高半線，但利物浦季中最大的挫折，竟在5月份才出現。

高普被巴塞於首回合以3球擊倒後，他心悅誠服笑着離開，但他心中反勝之火同時亦已燃起。（Getty Images）

利物浦殺入歐聯4強，面對強大的巴塞隆拿，舊朋友蘇亞雷斯不留情面，加上美斯展示球王本色下，首循環在魯營以3球淨勝利物浦，當時紅軍球迷的天好像塌下了一樣。其一是紅軍確實是被技術性擊倒，亦很久未逢大敗，加上次回合前線「三叉戟」還缺少了法明奴和沙拿；其二是擔心球員士氣和狀態會受影響，連聯賽爭標路亦捱不下去。

幸而利物浦先收拾了心情，3日後作客3：2力克紐卡素，然後高普不斷向球員和球迷打下一支又一支的「補針」，他對內向球員講：「落後3球，是很難追吧！但如果有一隊能夠反勝的話，我信會是你們！」然後高普就在賽前記者會，他講出了一番令球迷極受用、可稱之為Quote of the Year的豪情壯語。當他被記者問到紅軍反勝的機會如何是，他說：

如果我們做到，無得頂。如果做不到，就讓我們以漂亮的方式落敗。 "If we can do it, wonderful. If not, then fail in the most beautiful way." 2019歐聯4強次回合，高普賽前記者會

結果利物浦做到了！高普擁着他心愛的子弟開懷地笑，沙拿上衣印着那句「Never Give Up」正是他的心聲。（Getty Images）

就是這一句話，讓5月7日晚的晏菲路，變成了一座令巴塞望而生畏、無論如何都難以攻陷的堡壘，利物浦甫開賽即展示強大氣勢，告訴世人：「我們會做到！」在球員和球迷團結一致之下，《晏菲路歐洲賽之夜．高普篇》寫下蕩氣迴腸的第二章。這一夜也令人看到，高普已完全明白當年辛奇利要在球員通道出口上掛上「這是晏菲路」（This is Anfield）的真諦：只要場內場外團結一心，這股紅色力量會令你怕得要命。

捱過了4強一關，之後已是歷史。高普兌現承諾，領軍4年內取得冠軍，而且還是含金量極高的歐洲冠軍。

給他4年，他承諾會帶來至少一項錦標，他真的做到了，而且還是歐洲冠軍。（Getty Images）

瘟疫下終圓英超夢 生命較足球重要

連續兩年打入歐聯決賽、破紀錄成為英超最高分亞軍，利物浦又回到歐洲頂級球隊行列，今季利物浦一開季已進入狀態，在英超一放絕塵，人人也認為紅軍一圓失落30年之夢只是時間問題。偏偏天意弄人，一場肺炎疫症，令全世界停擺，無論球員還是球迷也飽受折磨。

不過高普未有因此停下來，更在非足球環境以外展示他的真我本色。他過去數月，不斷強調足球以外，世上還有很多價值值得大家去擁抱，他希望每個人都自律，保持公共衛生；又不斷以愛感染身邊人，對醫護獻上無比支持。他更呼籲人們不要沉迷名人效應，因為面對疾病人類很渺小，只能珍惜和家人相處的每一天，而自己亦堅持享受生活。

然後高普為利迷也帶來了魂牽夢縈英超獎盃，是過去30年來7名領隊都辦不到的事。（Getty Images）

最終英超復賽，利物浦如願以償首奪冠軍，也是球迷渴求已久的冠軍，高普在利物浦已儼如英雄。有人認為他已經足以和辛奇利並列，晏菲路外應為他竪立一銅像。不過向來謙虛的他立刻婉拒，他希望球迷將來記起他和他那隊利物浦時感到高興已經足夠。他不支持個人崇拜，和5年前一樣，他仍然只想做那個「平凡的人」。

不過在利迷心目中，高普這5年來成功令球迷由心存懷疑，變成重新相信自己的能力；由羅渣士離開時踢法上患得患失，到現時建立出快速迫搶風格，亦會贏出應贏的比賽，不再是聯賽中的「羅賓漢」永遠劫富濟貧，高普的地位在球迷心目中已足以和一手建立「紅軍」的辛奇利並齊。二人均為球隊注入熱情，讓利物浦成為「信仰」，高普甚至較辛奇利更「貼地」，更有「人味」，就算他如何不喜歡有人自己立像，但他已完全做到晏菲路球場外辛奇利銅像下面那一句說話：

He made the people happy.

高低起落30年 來回地獄人間的滋味 利迷娓娓道來​

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