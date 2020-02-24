【乒乓】武漢肺炎襲韓國世錦賽或延期　港隊集中公開賽爭奧運排名

香港乒乓球隊今午帶着兩面獎牌由匈牙利公開賽凱旋，受韓國疫情爆發影響，港隊原本3月底的釜山團體世錦賽或未能如期參賽，或影響訓練備戰計劃。

港隊今站憑杜凱琹分別夥拍黄鎮廷與李皓晴，在混雙與女雙分摘金銀牌，凱旋後將在周日出發參加卡塔爾公開賽。

「杜黄配」的混雙金牌為港隊在今季開了好頭，而「阿杜」與李皓明在女雙決賽與金牌擦身而過，「阿杜」坦言在第二局雖曾一度領先，「其實今場賽果比數都不只是差少少（0：3），但可能我們在女雙未能集中訓練。」

她指因賽期緊密，難以長時間練習。「最後兩場獎牌戰都是險勝，技術是未滿意的，有待改進，但意志和心態上都較之前好。」

杜凱琹夥拍黄鎮廷在匈牙利公開賽混雙摘金，今天凱旋回港。（葉詩敏攝）

教練李靜：集中在公開賽爭奧運排名

武漢肺炎（又稱新冠肺炎）疫情近日在韓國持續升溫，國際乒聯（ITTF）指原定3月22日韓國釜山展開的乒乓球團體世錦賽或延期，阿杜坦言處於被動：「原先打算卡塔爾後直接飛到韓國訓練準備，現在未知計劃如何。」

女隊主教練李靜則表示，剛返港暫未知總會安排，「都是兩邊乒總去溝通安排，但相信即使延期，對我們影響不大，大家都是同樣基準下比賽，反而我們會想在公開賽盡量爭積分排名，在奧運抽到上籤。」

由於杜凱琹與黃鎮廷已奪得東京奧運混雙資格，自去年11月備受傷患困擾的阿廷近月比賽均要「紮住上」，他無奈表示「適應傷痛」，仍要盡量出賽爭取較佳奧運排名。

港隊東京奧運資格（按圖進入）