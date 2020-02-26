【舒娃掛拍】俄羅斯美女球手舒拉寶娃退役　「網球帶我看遍世界」

現年32歲的俄羅斯一代美女網球手舒拉寶娃（Maria Sharapova），在奪得5個大滿貫錦標後，今日（26日）正式宣布退役。

舒拉寶娃在instagram貼出一幀童年照片，相中的「小舒娃」拿著球拍站在球場上，那時的她大概未想過竟會有如此人生。舒娃留言道：「網球帶我看遍世界－－它讓我更了解自己、它是我考驗自己、也透過它來看到自己成長了幾多。無論我為自己人生的下一章作出任何選擇、無論我下一個要翻越的山坡是什麼，我也會全力以赴，我仍會去跨越一切。我仍會成長。」

「網球－－我要說再見了」。

【舒娃掛拍】那些年，17歲，在溫布頓錦標賽贏得首個大滿貫錦標，這一瞬的舒拉寶娃，在球迷心中永遠是最美一刻。（Getty Images）

舒拉寶娃17歲就首次奪得大滿貫錦標，在溫布頓公開賽女單封后，接下來的生涯，尚有4個大滿貫錦標等著她：2006年的美網、2008年澳網、還有2012及14年兩度在法網捧盃。

然而，高低起跌過、曾捲入禁藥風波後，最終「舒娃」無法再重上高峰，今年初的澳網她在首圈敗予Donna Vekic出局、世界排名跌落369位，是2002年以來最低，這場比賽亦成為她生涯最後一仗。

最美圖輯：

2004年，舒娃贏得人生首個大滿貫錦標。那些年，17歲的她，是如此千嬌百美（按圖欣賞）

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精彩圖輯：舒拉寶娃大滿貫之路，她永遠是眾人焦點。

2006年美國公開賽冠軍（按圖欣賞）

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2008年澳洲公開賽（按圖欣賞）

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2012年法國公開賽（按圖欣賞）

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【舒娃掛拍】2012年法國公開賽，舒拉寶娃首於路蘭加羅斯紅土場封后。（Getty Images）

2014年法國公開賽（按圖欣賞）