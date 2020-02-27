【舒娃掛拍】舒拉寶娃親撰感人千字文告別網球　笑淚交纏28年

舒拉寶娃（Maria Sharapova）退役了。32歲的她傷患纏身，世界排名由全盛期的第一位跌至373位，她知道離別一刻經已來臨。 由4歲開始，28年來生命中只有網球，說再見談何容易？為了跟最愛的網球好好道別，她在《Vanity Fair》撰寫一篇感情真摰的千字長文，訴說自己的網球經歷以及退役後的展望。以下為全文繙譯。

「你如何可以離開你唯一認知的生活方式？如何可以背棄你自小已在訓練的網球場、你最愛的網球？它曾令你默默淌淚，也曾為你帶來無法形容的快樂。那是個為你找到一個大家庭的運動，跟球迷一起支持你超過28年……」

【舒娃掛拍】舒拉寶娃親撰感人千字文告別網球。（Getty Images）

「我從未經歷過，所以請原諒我。網球，我要跟你告別了。」

【舒娃掛拍】舒拉寶娃在Instagram宣布退役。（Instagram@Maria Sharapova）

「在終結一刻之前，先讓我們由最初說起。我對網球場的第一印象，是父親在練習。那年我4歲，身在俄羅斯索契，細小的我在板凳上搖着雙腿，身旁拾起的球拍有我一倍那麼大。」 「當我6歲時，我跟隨父親前往佛羅里達，那時的世界好像很巨大。那架飛機、那個機場、整個美國，一切也是如此龐大，正如我父母作出的犧牲一樣。」 「我開始比賽的時候，球網另一方的女孩年紀總是較我大，身軀更高、更強壯。我在電視中看到的網球名將，彷似無人能敵亦遙不可及。然而每天在網球場上的訓練，令這個幾乎是神話級別的世界，逐少逐少開始變得真實起來。」 「剛開始的時候，我在地面不平、界線脫色的混凝土場上打球。時日久了，賽場逐漸變為泥地，然後是你雙腳踏過最漂亮、修剪最整齊的草地。即使如此，那怕是我最瘋狂的夢境，我也未曾想過自己可以在這個運動最大舞台贏得錦標，而且更是每一個大滿貫也贏到過。」

【舒娃掛拍】舒拉寶娃曾5奪大滿貫錦標。（Getty Images）

「溫布頓似乎是個大展拳腳的好地方。那時我只是個天真的17歲女孩，仍在集郵階段，當時我不明白，直到我再年長一點才明白那次勝利的重量。我慶幸那時並未明白。」 「不過我的優勢，在於永遠不覺得自己較其他球員優秀。那感覺有如自己正站在懸崖邊緣，快要跌下去──這正是我不斷回到球場，嘗試找出繼續攀上高峰的原因。」 「美國公開賽教我學懂如何應付煩擾與期望。如果你應付不了紐約的喧囂，那麼下一步幾乎就是機場，Dosvidanya（俄羅斯語，意思是：再見）。」 「澳洲公開賽引領我去到一個從未達到的地方──去到一個極具自信、有些人稱為的得心應手（in the zone）的狀態。我真的解釋不到，但那曾是個好地方。」 「法國公開賽的泥地將我所有缺點完全曝露出來：我完全不能在它上面滑動只是前菜，我被逼要去克服，而且還是兩次。那種感覺真好。」 「這些場地盡顯我的真本色。拍攝硬照和漂亮網球裙背後，我的不完美都被揭露：每次皺眉、每一滴汗，它們均在考驗我的勇氣、我的意志、以及我將情緒轉化為動力而不是跟自己作對的能力。在球場界線之間，我的脆弱感到安心。能夠找到令我覺得如此赤裸裸而又舒適的球場，我是何其幸運？」

【舒娃掛拍】舒拉寶娃坦言紅土場令她「原形畢露」，偏偏曾兩度贏得法網冠軍。（Getty Images）

「我的其中一個成功之匙，是我從不回望，亦不向前看。我相信如果我不斷在打磨又打磨，可以逼自己到達一個妙不可言的地方。但網球是不可能被駕馭的，你必須一路注意球賽的需求，並嘗試令腦海中沒完沒了的想法冷靜下來。」 「你是否已為下一個對手作出足夠或更多準備？你的身體已失去往日優勢，要休息幾日。吃多了一塊薄餅？早上練習勤力點填補過來吧。這些年來一直細心聆聽這把聲音，預期每一個高低起伏，正是當這些最後訊息來臨時，我能夠平心靜氣接受的原因。」 「其中一次在去年8月美國公開賽出現。出場30分鐘之前，緊鎖大門背後，我要進行一個令肩膊鎮痛的程序。肩傷對我來說不是新事物，筋腱在長期磨損下已變成繩子一樣。手術也做過不少次，其中一次是2008年，去年又做了另一次，並花上無數個月做物理治療。那天能踏入球場彷彿已是最後勝利，當然實際上那只是邁向勝利的第一步。我分享這些不是為博取同情，只是要自己接受新的現實：我的身體已成為令我分心的事情。」

【舒娃掛拍】球場上的舒拉寶娃總是鬥志十足。（Getty Images）

「回看我的職業生涯，那是否值得？毫無疑問，一切都是值得的。我的精神力量一直是我最強大武器，就算對手較我強壯、更有自信、甚至純粹較我優秀，我也能夠堅持戰鬥。」

【舒娃掛拍】舒拉寶娃是網球壇極少數實力美貌兼備網球手。（路透社）

「我從不覺得要將工作、努力或毅力說出來，每個運動員也了解踏上成功之路必須付出那份不言而喻的犧牲。不過因為我將踏入人生新一頁，我希望所有夢想在任何領域達到頂尖的人知道，懷疑和批判是無可避免的。你將會失敗百千次，而且全世界也會注視你，接受它，相信自己，我向你承諾，你必定可以取勝。」 「我將生命奉獻給網球，網球給予我的生命。每天我也會想念它。我會想念訓練和每天習慣：清晨起床，先綁左腳鞋帶然後才是右腳，然後在我打第一球之前先關上球場閘門。我會想念我的團隊，我的一班教練，我會想念跟父親在訓練場一起坐在板凳的時刻。還有無論贏或輸之後的握手和一班球手，不論他們知道與否，他們曾經推動我成為最優秀的自己。」

+ 28 + 27 + 26

「如今回看，我明白網球曾經是我的高山。我的路途充滿山谷和分岔路，可是山頂的風景實在神奇。28年過去，拿過5個大滿貫錦標之後，已準備好挑戰另一座高山──在另一種地形上作賽。」 「那份對勝利無止境的追求呢？一定永遠不會減退。不管前面有什麼，我也會運用同一份專注、工作態度和我在旅程當中學到的一切。」 「當下有幾件簡單的事，是我非常期待的：跟我的家人長久待在一起，早上好好享受一杯咖啡，周末即時興起的度假，自己選擇的運動（舞蹈班，你好呀！）」 「網球帶我看遍世界－－它讓我更了解自己、它是我考驗自己、也透過它來看到自己成長了幾多。無論我為自己人生的下一章作出任何選擇、無論我下一個要翻越的山嶺是什麼，我也會全力以赴，我仍會去跨越一切，我仍會繼續成長。」 舒拉寶娃