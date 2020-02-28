【新冠肺炎】伊朗5人女足球員病逝　足總拒為「這種小病」停聯賽

《法爾達電台》披露，一名叫Elham Sheikhi的伊朗5人足球女子代表隊成員因染上新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）逝世，年僅23歲。美國《紐約時報》亦有提及Elham Sheikhi這名職業運動員及女子代表隊成員因新冠肺炎逝世。

報道指Elham Sheikhi來自伊朗聖城庫姆，這是伊朗疫情爆發的中心，有報道指該市已有50人死於新冠肺炎。

外媒稱Elham Sheikhi是伊朗5人足球女子隊成員。（Masih Alinejad Twitter）

伊朗當年在過去周末宣布，國內所有體育賽事暫停10日，但翌日反口，指足球及5人足球比賽在這段時間如常舉行，只是會閉門作賽

一名叫Aso Javaheri的伊朗女子5人足球球證在Instagram上寫：「我問官員會否暫停5人足球比賽，他還嘲笑我，為什麼那麼認真對待這種小病？」

伊朗上周六表示全國體育比賽暫停，但翌日即反口指足球比賽繼續進行。（Masih Alinejad Twitter）

雖然亞洲足協宣布，暫時取消涉及4支伊朗球隊的洲際比賽，但伊朗足總仍堅持國內聯賽繼續進行。