【滑浪風帆】陳晞文世錦總排名第10　重奪失落一屆奧運代表資格

「RS:X滑浪風帆世界錦標賽2020」今日續在澳洲索倫托上演煞科戰，香港滑浪風帆隊把是次賽事作為內部東京奧運遴選的最後一個比賽，經過5日賽事後，上屆失落奧運資格的香港「一姐」陳晞文，以總排名第10贏出隊內選拔後，待奧委會落實，可望偕里約奧運代表鄭俊樑兩度出戰奧運。

陳晞文連日來發揮穩定，以第10名殺入今日的獎牌戰。（大會提供）

繼鄭俊樑（Michael）早在日前打入金組作賽，以較高總成績力壓兩名隊友鄭清然及何允輝，贏得隊內選拔後，上屆未能贏得資格、2012年倫敦奧運代表陳晞文亦憑穩定發揮，力壓師妹魏瑋恩勝出遴選。

陳晞文於今站4日共12場資格賽後，以總成績第10驚險躋身今早的10人獎牌賽。去年世錦賽取得第10名並為港隊取得奧運入場券的她，今日大勇以第一名衝線取得單場冠軍，而總排名維持於第10名完成今屆世錦賽，兩場世錦賽的佳績料能為她繼2012倫敦奧運後再踏上奧運舞台。

Michael憑去屆的意大利世錦賽成績（第13名），加上今屆總排名領先兩名隊友，贏出內部遴選。（資料圖片/鄭子峰攝）

贏出內部選拔 有待奧委會落實

港隊總教練陳敬然表示，Michael與陳晞文以較佳成績贏出了隊內遴選，在總會例會通過後，便會把推薦名字交上奧委會待通過，作最後決定。