【新冠肺炎】J League停賽網上「扮開波」　球迷狂貼舊相齊齊亂噏

日本政府研究對抗新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，認為現正處於控制疫情的關鍵期，要求取消所有大型活動，其中日職聯（J-League）在日前宣布停賽至3月15日。 不過，停賽不代表「唔使做」，賽會把握機會施展公關術，與球迷一同應對疫情，亦令氣氛保持熾熱。原定舉行的日本聯賽取消，今日社交媒體卻不斷出現大量惡搞帖文與圖片，球會都參與其中，全因J-League賽會帶頭惡搞。

停賽決定來得頗急，J-League賽會於本周二（25日）早上宣布停賽周三的日聯盃停賽，同日下午宣布停賽至3月15日。聯賽第2輪賽事原定在昨日開始，如今全部取消。J-League官方twitter卻在昨日下午，預告鹿島鹿角對神戶勝利船的賽事開波，原來是公關術。賽會為免球迷因停賽「悶親」，甚至失去興致，在帖文中的hashtag加入「air（エア）」，日語中帶有「虛擬、假裝」的意思。

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略施小計，網絡世界變精彩。（J-League twitter）

賽會帶頭惡搞，球隊球迷紛紛「跟隊」。今天原定編排7場日職聯及日乙賽事，如期在Twitter「扮開波」。以日乙大宮松鼠對德島漩渦為例，松鼠的官方twitter「假波真踢」，視為本季首仗主場聯賽，出文介紹小食店的新菜單。雙方球迷別出心裁鬥「呃like」，如有球迷表示已到達大宮的主場，相片卻是德島縣車站「阿波大宮」。

▼Twitter不斷出現過去對賽的片段或相片，甚至雙方球會均帖文自稱射入兩球，松鼠的入球球員相片卻是現役球員在青年軍時代的舊相。

▼松鼠表示再有入球，漩渦「唔係咁睇」，宣布贏2：1。

▼FC東京的吉祥物Dorompa步出球場，準備與橫濱水手再演上季冠亞軍對決，不過球場空空如也。

▼北海道札幌岡薩多在貼文稱，與川崎前鋒均會派出吉祥物守龍門，並問「松山光有無機會出場呢」。

▼既然惡搞，想要幾多球都得。名古屋鯨魚的粉絲「目擊」愛隊大炒湘南比馬13：0，澳洲國腳龍門蘭格歷克在補時起連中三元。

#エア明治安田生命Ｊ１リーグ名古屋vs湘南

FULL TIME

名古屋13-0湘南

前田直樹 1' 11' 30' 40'

阿部浩之 7'

山崎凌吾 60' 61' 62' 88' 89'

ランゲラック 90+1' 90+2' 90+6'

👑MOM 山崎凌吾

👑MIP ランゲラック pic.twitter.com/TFzDxfbYBC — グランパス人間🇧🇷🇦🇺🇮🇹@グランパス、ウイイレ (@grampus_ningen) February 29, 2020

日職聯預料停賽至3月15日，合計有3輪聯賽受影響，且看接下來有沒有其他新點子，讓日本球迷在疫情中得到歡樂。

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