【新冠肺炎】J League停賽網上「扮開波」　球迷狂貼舊相齊齊亂噏

日本政府研究對抗新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，認為現正處於控制疫情的關鍵期，要求取消所有大型活動，其中日職聯（J-League）在日前宣布停賽至3月15日。
不過，停賽不代表「唔使做」，賽會把握機會施展公關術，與球迷一同應對疫情，亦令氣氛保持熾熱。原定舉行的日本聯賽取消，今日社交媒體卻不斷出現大量惡搞帖文與圖片，球會都參與其中，全因J-League賽會帶頭惡搞。
停賽決定來得頗急，J-League賽會於本周二（25日）早上宣布停賽周三的日聯盃停賽，同日下午宣布停賽至3月15日。聯賽第2輪賽事原定在昨日開始，如今全部取消。J-League官方twitter卻在昨日下午，預告鹿島鹿角對神戶勝利船的賽事開波，原來是公關術。賽會為免球迷因停賽「悶親」，甚至失去興致，在帖文中的hashtag加入「air（エア）」，日語中帶有「虛擬、假裝」的意思。
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略施小計，網絡世界變精彩。（J-League twitter）
賽會帶頭惡搞，球隊球迷紛紛「跟隊」。今天原定編排7場日職聯及日乙賽事，如期在Twitter「扮開波」。以日乙大宮松鼠對德島漩渦為例，松鼠的官方twitter「假波真踢」，視為本季首仗主場聯賽，出文介紹小食店的新菜單。雙方球迷別出心裁鬥「呃like」，如有球迷表示已到達大宮的主場，相片卻是德島縣車站「阿波大宮」。
大宮駅なう。— すだクマ (@mk8024) February 29, 2020
スタメン出てた！
NACK5までは歩いてすぐやったよね？キックオフ間に合うな！#エア明治安田生命J2リーグ第2節大宮アルディージャVS徳島ヴォルティス#エアJリーグ大宮vs徳島#エア明治安田生命J2リーグ大宮vs徳島 pic.twitter.com/baDJoB4iq9
▼Twitter不斷出現過去對賽的片段或相片，甚至雙方球會均帖文自稱射入兩球，松鼠的入球球員相片卻是現役球員在青年軍時代的舊相。
#エア明治安田生命Ｊ２リーグ大宮vs徳島#エアＪリーグ大宮vs徳島 #ardija #大宮アルディージャ #Jリーグ #WINWIN #2020の主役は誰だ #エア1000ゴール— 大宮アルディージャ 公式 (@Ardija_Official) February 29, 2020
77分、途中出場の #23金澤 が追加点！！！🐿️ pic.twitter.com/EEyeIEWVqr
▼松鼠表示再有入球，漩渦「唔係咁睇」，宣布贏2：1。
#エア明治安田生命Ｊ２リーグ大宮vs徳島 #エアＪリーグ大宮vs徳島— 徳島ヴォルティス 公式 (@vortis_pr) February 29, 2020
GOAL!!! FW 19 垣田 裕暉選手の得点 徳島 2-1 大宮（90分） #vortis pic.twitter.com/u4o4z0tzAC
▼FC東京的吉祥物Dorompa步出球場，準備與橫濱水手再演上季冠亞軍對決，不過球場空空如也。
🔵🔴#KICKOFF— FC東京【公式】 (@fctokyoofficial) February 29, 2020
さぁ行くぞ!!!!!#エア明治安田生命Ｊ１リーグFC東京vs横浜FM#fctokyo #tokyo pic.twitter.com/APAbf6YKZu
▼北海道札幌岡薩多在貼文稱，與川崎前鋒均會派出吉祥物守龍門，並問「松山光有無機會出場呢」。
#エア明治安田生命Ｊ１リーグ川崎Fvs札幌— 北海道コンサドーレ札幌《公式》 (@consaofficial) February 29, 2020
さて、今日は予想通りGKドーレくん🦉FWチッチ🐴が初スタメン...と✍️🤔松山光くんの出番はあるのか😳✨
本日も沢山の応援よろしくお願いします🔥このあと15:00キックオフ！#Ｊリーグ #consadole #コンサドーレ #エアJリーグ川崎vs札幌 pic.twitter.com/d88evLqpYD
▼既然惡搞，想要幾多球都得。名古屋鯨魚的粉絲「目擊」愛隊大炒湘南比馬13：0，澳洲國腳龍門蘭格歷克在補時起連中三元。
#エア明治安田生命Ｊ１リーグ名古屋vs湘南— グランパス人間🇧🇷🇦🇺🇮🇹@グランパス、ウイイレ (@grampus_ningen) February 29, 2020
FULL TIME
名古屋13-0湘南
前田直樹 1' 11' 30' 40'
阿部浩之 7'
山崎凌吾 60' 61' 62' 88' 89'
ランゲラック 90+1' 90+2' 90+6'
👑MOM 山崎凌吾
👑MIP ランゲラック pic.twitter.com/TFzDxfbYBC
日職聯預料停賽至3月15日，合計有3輪聯賽受影響，且看接下來有沒有其他新點子，讓日本球迷在疫情中得到歡樂。
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賽事取消，球場無人，只好把賽事搬到網絡世界繼續。（FC東京Twitter）