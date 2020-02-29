【新冠肺炎】孫興慜安全至上接受兩周隔離　哈利卡尼有望季尾復出

「小心駛得萬年船」，韓國的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情已突破3000宗確診個案，而剛在首爾完成右手手術的孫興慜，熱刺主帥摩連奴證實該名韓國球星返回英國後，將會接受兩周的隔離。 另外，熱刺前線尖刀哈利卡尼的康復進度良好，更有望在完季前復出。

效力熱刺的韓國球星孫興慜，早前在作客阿士東維拉一仗不慎觸傷右手舊患，並因右手骨折，大有機會錯過今季餘下賽事，而他早前返回老家韓國進行手術。不過，近日新冠肺炎在韓國的疫情極速擴散，英國當局表示任何人從受影響地區回國，亦建議接受14天的隔離，而摩連奴證實孫興慜亦將會自我隔離兩星期。

韓國新冠肺炎疫情嚴重，孫興慜從韓國返回英國亦須接受隔離。（資料圖片／Getty Images）

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孫興慜需要隔離兩周，摩連奴對此未有太大意見，並指他們必須跟足一切條例，「球會當然會跟隨一切政府的政策，而他（孫興慜）在首爾回國亦需要實行當局的隔離政策，始終我不是這方面的專家，我不會下任何意見，他亦將在完成隔離期後才會歸隊。」

摩連奴指孫興慜在回國後需要接受兩周隔離。（資料圖片／Getty Images）

熱刺的首席射手哈利卡尼，在今年元旦日不慎拉傷大腿，及後立即接受手術，力爭在4月歸隊復操，並希望以最佳狀態出戰夏天的歐洲國家盃決賽周。

摩連奴表示哈利卡尼的康復進度良好，有望在季尾再度披甲，「哈利卡尼的康復進度比預期更佳，我希望卡尼在今季結束前再度披甲，為球隊上陣數仗賽事。」

哈利卡尼的康復進度良好，有望季尾前復出。（資料圖片／Getty Images）

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