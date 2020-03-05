【足球熱話】迪亞、艾拉、簡東拿　回顧球星失去理智時

熱刺守將艾歷迪亞於足總盃不敵諾域治後，被球迷挑釁衝上看台發生爭執，要由其他球迷及保安分隔平息。 這並非第一次球員與球迷發生衝突，需要衝上台有點誇張，但相比起其他前輩，迪亞未有講手已算克制。

今仗全場為熱刺鎮守中路的艾歷迪亞，在完場後未有立即返回更衣室，而是跨過廣告板並走上看台，與一名球迷發生口角。迪亞曾激動地說「他是我的兄弟（He’s my brother）」，由其他球迷及保安分隔後平息事件。熱刺領隊摩連奴在賽後記者會解畫，表示事件源於有人侮辱迪亞的胞弟，又有另一版本指出有球迷疑以種族歧視語句，辱罵互射12碼階段宴客的新兵謝特臣費南迪斯，迪亞上台是為隊友「出頭」。

事實上，迪亞今次未有講手已算相當克制，球壇上數名球星，更試過與球迷爭執時動武。

【英足總盃】迪亞嬲爆衝上看台 摩連奴力保：如被處罰，不會同意

格列沙加雖然未有出手，但以一人之力挑動全場阿仙奴球迷神經，實在是經典。（路透社）

Honorable Mention：格列沙加

阿仙奴於2019年英超主場鬥水晶宮，當時仍是隊長的格列沙加因為換出被噓，再加上多次被「廠迷」在網上作言語恐嚇，不滿之下扔掉隊長臂章，更不停挑釁球迷繼續大聲「開汽水」，以一人之力向所有阿仙奴球迷「挑機」。雖然事後道歉，但沙加失去了隊長職位。

雖然沙加並非出手打球迷，但能以一人之力挑動全場球迷神經，可謂經典場面。

阿古路被韋根球迷吐口水及講粗口，憤怒之下出手推人，最後未獲處分。（Getty Images）

阿古路出手推人最終避過處分

2018年2月英格蘭足總盃，曼城爆大冷作客不敵韋根，多名韋根迷太興奮衝入球場，其中一人更挑釁「藍月亮」射手阿古路，又向他吐口水及用粗口謾罵，電視播出的畫面可見到阿古路出手推開該名鬧事球迷。

最終，韋根因為球迷衝入球場被罰12500鎊，阿古路就未有被英格蘭足總處分。

尼馬去年法國盃失冠被球迷挑釁，出手推人被罰停賽。（網上圖片）

尼馬失冠躁爆推人

巴黎聖日耳門去年於法國盃決賽，意外不敵雷恩。全球身價最高的尼馬上頒獎台時，疑似被球迷出言侮辱，本來以為尼馬出言反駁就會了事，但巴西國腳於最後一刻出手推開該名球迷的手機，有指他更打中了球迷的面部。尼馬事後於社交網站指自己確實做錯，「但誰都不能裝作漠不關心」。法國足總最後罰他停賽3場。

艾拉效力馬賽時被球迷以種族歧視字眼挑釁，最終出腳踢人。（資料圖片）

艾拉Side Kick踢人未開波被逐

前曼聯左閘艾拉在2017年短暫效力過馬賽，被栽原因為當年歐霸鬥葡超球隊甘馬雷斯賽前，被自己球迷以種族歧視言論辱罵，艾拉怒不可遏跳過廣告板，並以一技Side Kick踢球迷的頭部，未開波已被球證以紅牌罰出場。歐洲足協其後罰前法國國腳禁止參加歐洲賽事7個月，馬賽罰艾拉無限期停賽後，很快就與他「割席」，宣布「雙方終止合約」。

曼聯一代射手簡東拿與水晶宮球迷爭執，最後起飛腳踢人。（網上圖片）

簡東拿霸氣功夫腳留下世紀名言

數到最經典，莫過於1995年曼聯的簡東拿以「功夫腳」震驚整個球壇。曼聯1995年1月作客鬥水晶宮，簡東拿侵犯對手被逐後，被水晶宮球迷Matthew Simmons不停咒罵，忍不住走到場邊跳起雙腳飛踢，更出拳打人。

簡東拿除了被英格蘭足總罰停賽9個月外，英國法院亦判他「普通襲擊」罪成，本來要入獄兩周，但最後上訴得席免去牢獄之災。簡東拿面對傳媒追問時，更留下了名言：「海鷗之所以會跟隨漁船，是因為他們以為船員會將沙甸魚拋落海。（When seagulls follow the trawler it is because they think sardines will be thrown into the sea.）」這個啞謎一直都有不少解讀，但外界較傾向是簡東拿不勝傳媒追訪之擾，借海鷗諷刺英國傳媒。

英超第29輪直播賽程（按圖放大）