【足球熱話】迪亞、艾拉、簡東拿　回顧球星失去理智時

熱刺守將艾歷迪亞於足總盃不敵諾域治後,被球迷挑釁衝上看台發生爭執,要由其他球迷及保安分隔平息。 這並非第一次球員與球迷發生衝突,需要衝上台有點誇張,但相比起其他前輩,迪亞未有講手已算克制。

今仗全場為熱刺鎮守中路的艾歷迪亞,在完場後未有立即返回更衣室,而是跨過廣告板並走上看台,與一名球迷發生口角。迪亞曾激動地說「他是我的兄弟(He’s my brother)」,由其他球迷及保安分隔後平息事件。熱刺領隊摩連奴在賽後記者會解畫,表示事件源於有人侮辱迪亞的胞弟,又有另一版本指出有球迷疑以種族歧視語句,辱罵互射12碼階段宴客的新兵謝特臣費南迪斯,迪亞上台是為隊友「出頭」。

事實上,迪亞今次未有講手已算相當克制,球壇上數名球星,更試過與球迷爭執時動武。

【英足總盃】迪亞嬲爆衝上看台 摩連奴力保:如被處罰,不會同意

格列沙加雖然未有出手,但以一人之力挑動全場阿仙奴球迷神經,實在是經典。(路透社)

Honorable Mention:格列沙加

阿仙奴於2019年英超主場鬥水晶宮,當時仍是隊長的格列沙加因為換出被噓,再加上多次被「廠迷」在網上作言語恐嚇,不滿之下扔掉隊長臂章,更不停挑釁球迷繼續大聲「開汽水」,以一人之力向所有阿仙奴球迷「挑機」。雖然事後道歉,但沙加失去了隊長職位。

雖然沙加並非出手打球迷,但能以一人之力挑動全場球迷神經,可謂經典場面。

阿古路被韋根球迷吐口水及講粗口,憤怒之下出手推人,最後未獲處分。(Getty Images)

阿古路出手推人最終避過處分

2018年2月英格蘭足總盃,曼城爆大冷作客不敵韋根,多名韋根迷太興奮衝入球場,其中一人更挑釁「藍月亮」射手阿古路,又向他吐口水及用粗口謾罵,電視播出的畫面可見到阿古路出手推開該名鬧事球迷。

最終,韋根因為球迷衝入球場被罰12500鎊,阿古路就未有被英格蘭足總處分。

尼馬去年法國盃失冠被球迷挑釁,出手推人被罰停賽。(網上圖片)

尼馬失冠躁爆推人

巴黎聖日耳門去年於法國盃決賽,意外不敵雷恩。全球身價最高的尼馬上頒獎台時,疑似被球迷出言侮辱,本來以為尼馬出言反駁就會了事,但巴西國腳於最後一刻出手推開該名球迷的手機,有指他更打中了球迷的面部。尼馬事後於社交網站指自己確實做錯,「但誰都不能裝作漠不關心」。法國足總最後罰他停賽3場。

艾拉效力馬賽時被球迷以種族歧視字眼挑釁,最終出腳踢人。(資料圖片)

艾拉Side Kick踢人未開波被逐

前曼聯左閘艾拉在2017年短暫效力過馬賽,被栽原因為當年歐霸鬥葡超球隊甘馬雷斯賽前,被自己球迷以種族歧視言論辱罵,艾拉怒不可遏跳過廣告板,並以一技Side Kick踢球迷的頭部,未開波已被球證以紅牌罰出場。歐洲足協其後罰前法國國腳禁止參加歐洲賽事7個月,馬賽罰艾拉無限期停賽後,很快就與他「割席」,宣布「雙方終止合約」。

曼聯一代射手簡東拿與水晶宮球迷爭執,最後起飛腳踢人。(網上圖片)

簡東拿霸氣功夫腳留下世紀名言

數到最經典,莫過於1995年曼聯的簡東拿以「功夫腳」震驚整個球壇。曼聯1995年1月作客鬥水晶宮,簡東拿侵犯對手被逐後,被水晶宮球迷Matthew Simmons不停咒罵,忍不住走到場邊跳起雙腳飛踢,更出拳打人。

簡東拿除了被英格蘭足總罰停賽9個月外,英國法院亦判他「普通襲擊」罪成,本來要入獄兩周,但最後上訴得席免去牢獄之災。簡東拿面對傳媒追問時,更留下了名言:「海鷗之所以會跟隨漁船,是因為他們以為船員會將沙甸魚拋落海。(When seagulls follow the trawler it is because they think sardines will be thrown into the sea.)」這個啞謎一直都有不少解讀,但外界較傾向是簡東拿不勝傳媒追訪之擾,借海鷗諷刺英國傳媒。

