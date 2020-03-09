【英超】費南迪斯來投後曼聯未嘗一敗　一個助攻盡顯足球智慧

波基斯費南迪斯短短數仗，已在曼聯證明身價及對球隊帶來的影響，首度出戰「曼市打吡」的他，憑一個快開罰球助攻馬迪爾先拔頭籌，盡顯其足球智慧，並協助紅魔鬼主場兩球淨勝曼城。

在首循環作客以2：1力克「藍月亮」的曼聯，今仗返回奧脫福再戰「曼市打吡」，對手曼城繼續一貫控球在腳的踢法，全場錄得超過7成的控球率，惟阿古路在下半場早段「食詐糊」，結果再度在聯賽曼市打吡失利。

曼聯今仗由馬迪爾及麥湯米尼各建一功，兩球力挫曼城，全取3分，與同日4球大破愛華頓的車路士並駕齊驅，以45分暫列第5位，與歐聯資格保持3分距離。曼聯相隔10年後，再度在聯賽「雙殺」曼城，並創下各大賽事10場不敗的走勢。

費南迪斯加盟曼聯至今，球隊在各大賽事亦未嘗一敗。（路透社）

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費南迪斯自加盟曼聯以來，已在紅魔鬼陣中舉足輕重，曼聯的首個入球再度與費南迪斯有關，「般奴」快開罰球巧妙地交出一個過頭波，馬迪爾隨即衝前接應，球不着地勁射破網，在30分鐘先開紀錄。

費南迪斯自2月初次為曼聯披甲以來，大大改善紅魔鬼的攻力，今仗再獻助攻，已是他加盟以來第5個直接與他有關的入球，在近期傲視英超其他球員。

該名葡萄牙國腳的視野甚佳，在上仗聯賽對愛華頓時，一記刻意「大漏」讓給後上的隊友，加上今仗的快開罰球，盡顯他的足球智慧。

費南迪斯與馬迪爾福至心靈合作炮製首個入球。（路透社）

般奴機智快開罰球逐格睇（按圖放大）

費南迪斯加盟曼聯後，球隊至今未嘗一敗，主帥蘇斯克查在賽後大讚該名新兵令曼聯整體提升級數，亦具備帶領曼聯的特質，「費南迪斯具備一切條件令球隊變得更好，他在場上默默耕耘，同時亦有出奇不意的招數協助球隊。費南迪斯在場上的獨有性格，在一支以年青球員為骨幹的曼聯中十分重要，他絕對是球隊重建的重要一員。」

另外，般奴與曼城主帥哥迪奧拿在場邊有互動，費南迪斯當時希望開界外球，但哥帥卻將皮球扔在另一邊，二人及後「交流」數句後，般奴隨即放手指在嘴巴前結束對話。

蘇斯克查盛讚費南迪斯的來投令球隊更上一層樓。（路透社）

費南迪斯今仗演出（助攻約1:00起）：

般奴與哥迪奧拿的「交流」片段：