【英超】車路士18歲小將連續兩場膺最佳球員　堅尼：世界級球員

車路士面對近期表現不俗的愛華頓輕鬆大勝4：0，清風送爽，柏度、韋利安、蒙特（Mason Mount）等攻擊球員表現固然亮眼，然而今仗最佳球員（Man of the Match）獎項，落在首次正選上陣的18歲小將基摩（Billy Gilmour）身上。 今次已是基摩繼足總盃16強擊敗利物浦後，連續兩場成為賽事最佳球員，直播室內一眾前輩名宿均對他的表現感到震驚，連向來尖銳的曼聯一代中場堅尼（Roy Keane）也大讚，基摩的表現「有如一個世界級球員」。

對愛華頓一仗之前，基摩今季英超只曾兩度為車路士後備上陣，合共9分鐘。他主要在預備組及盃賽上陣，上場在足總盃16強對利物浦「戲耍」法賓奴，將該位巴西名將完全被比下去，贏來「新沙維」之名，兼成為賽事最佳球員，一戰成名。

適值防守中場佐真奴停賽、簡迪仍在養傷，領隊林柏特毫不猶豫將只有18歲的基摩列為正選。賽前他表示不止陣中相同位置球員的傷停問題，基摩整季在訓練期間確實表現出色，「他仍很年輕，但我信任他」。

結果基摩無負領隊信任，經常回防為球隊搶回控球權，亦連繫球隊前場進攻。蒙特先開紀錄一球，正是他傳予柏度，後者再交由蒙特建功。首次聯賽正選上陣，即以耀眼表現贏得賽事最佳球員。

車路士18歲小將基摩，連續兩場比賽獲得最佳球員獎項。（Getty Images）

基摩在一眾隊友身旁顯得矮小，但表現冠絕全隊。（Getty Images）

精準傳送彌補身材不足

基摩只有168cm高，而且身材在英超球員之中算是非常「單薄」一類，他如何在一眾大隻佬之中輕鬆突圍而出？答案可能是精準的傳送。他全場44次傳球，只有上半場曾三次交失，其餘全部成功送到隊友腳下，準確度達93%。

精準傳送背後，反映他的足球視野上乘，而且在拿球前已看準隊友走位，加上腦筋轉數十分快，往往能在對手洞悉他的動作前，已作出傳球。

基摩的五大特點（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

堅尼認證：表現有如世界級球員

中場出身的曼聯名宿堅尼，賽前分享他上場觀看足總盃16強車路士對利物浦經歷：「那一夜我如常在家一邊喝茶吃朱古力，一邊睇波，沒有調高音量。比賽開始後，我真的從椅子中彈起來，我極少這樣做，我在想：『中場那小子是誰』？」

他盛讚基摩，「你會希望在中場球員身上看到一些特質：用波能力、足球智慧和冷靜，他全部也擁有。」堅尼曾對曼聯和其他球員大肆批評，今次他卻有讚無彈，「那是我已經很久、很久沒有見過的最佳表現。唯一對他不利的是，他踢得實在太好了，日後要踢出同樣高水平着實不易。」

堅尼說：「他是個小孩子，但表現十分淡定……他猶如一個世界級球員。」賽後再次拿走最佳球員獎項，領隊林柏特的看法跟堅尼如出一轍，「人們以後會一個不同的水平來評論他」，又稱訓練時已感覺到，一旦派基摩落場，此子會立即適應並進步神速，「他要在球場最困難的地方踢球，必須有足球自信和膽識」，他讚賞基摩連續兩場交出好表現，現在的工作是如何令他腳踏實地，不要因一兩場好波而飄飄然。

基摩在林柏特提攜下前途不可限量。（Getty Images）

基摩來自蘇格蘭格拉斯哥，少年時期在家鄉班霸格拉斯哥流浪訓練，他的表現突出，15歲那年已獲賞識快速提拔上一隊跟操，更獲派球衣號碼，兩度入選球隊臨時大軍名單。

格拉斯哥流浪管理層嘗試說服他留隊，認為他前途一片光明，可是他16歲生日後不久即加盟車路士，被編入U18，首三次為車路士U18上陣均取得入球。年滿17歲獲得車路士一紙職業球員合約，今季新上任的領隊林柏特同是中場出身，顯然看出基摩潛力，不時在季前熱身賽和盃賽派他上陣。到近仗連續兩場讓此子委以正選重任，相信在他悉心指導下，基摩前途無可限量。