【新冠肺炎】日職棒延遲揭幕J League重開無期　相撲手向空櫈對打

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，賽事統統讓路，減低傳播風險。日職聯（J League）連同日本職業棒球聯盟（NPB）早前參考專家建議，暫停賽事至本月中。 兩賽會與專家今天（9日）再次開會後，均認為暫時未可重開賽事。NPB宣布「311大地震」後，球季首度延遲開幕。

J-League在2月底宣布暫停所有正式賽事至本月15日，當時期望可以在18日重新舉行比賽。不過，J-League主席村井滿在今天會議後坦言重開賽事「非常困難」。而NPB為對抗疫情，把所有熱身賽閉門舉行。球季原定於本月20日正式展開，但NPB會長齊藤惇在記者會上表示預料跟隨專家建議，延遲開季。NPB及後宣布繼2011年日本東北大地震，推遲開季。當年開季前發生地震及海嘯，球季由3月25日推遲至4月12日展開。

齊藤惇（左）與村井滿（右）分別主理棒球和足球，為日本最受歡迎運動。圖為二人早前召開記者會，談及抗疫措施。（美聯社）

日本政府於2月底宣布全國進入對抗疫情的關鍵時刻，演唱會及體育賽事等大型活動紛紛取消或縮少規模。如本月19日開幕的「春季甲子園」高校棒球賽已決定閉門舉行，而周日（8日）起一連15日於大阪舉行的大相撲賽事，亦為史上首次閉門作賽。

觀眾席上空無一人，力士的出場儀式亦要改變。力士走上擂台「土俵」前，會口銜一口水再吐出來，這口「力水」有潔淨身體的意思。非常時期之中，只好改為「做吓樣」，不會接觸口部。相撲協會公布今天有一名低級別「序二段」力士發熱而缺陣，如果協會發現有人確診新型肺炎，將立即中止今場所。

三月場所繼續舉行，觀眾席空無一人，相當冷清。（美聯社）

日本的新型肺炎疫情未見受控，連日不斷出現確診個案。截至8日，日本累積455宗個案，48人死亡。