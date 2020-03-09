【新冠肺炎】意大利體育部長籲意甲停擺　德甲法甲英超危危乎

意大利新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，倫巴第（Lombardy）地區1600萬人口和北部個別地區需隔離。即使如此，區內有6支意甲球隊，聯賽即使改為閉門進行，不讓球迷入場，但仍然在繼續。 意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora）批評，意甲賽會無視他要求暫停聯賽的要求是「不負責任」。

截至周日數字，意大利已累積7000宗確診個案，單日新增133人死亡，令總數增至366人。

武漢肺炎疫情嚴重，令意大利當局推出多項緊急措施，包括隔離感染個案最多的倫巴弟地區和另外14個省份。總理孔特（Giuseppe Conte）早前已宣布，關閉全國所有學校、健身室、博物館和夜店等設施，直到4月3日為止。

然而武漢肺炎疫情未有阻礙意甲賽事周日上演，包括早前宣布延期的祖雲達斯對國際米蘭「意大利打吡」在內，5場賽事以閉門形式作賽。

意大利武漢肺炎疫情嚴重，但周日仍上演5場意甲聯賽。（Getty Images）

施巴達科達對此感到十分不滿：「足球世界認為自己可以無視規則和犧牲。今天（周日）球賽上演，全因意甲賽會和主席柏路達賓奴（Paolo dal Pino）不負責任的行為。我們建議所有意大利人留在家中。」

即使意甲本周上演5場賽事，停擺機會仍然不低，意大利足協周二（10日）召開會議商討此事。當地球員工會發聲明大力抨擊意甲繼續舉行的決定，「前往紅色區域是危險的，踢足球是危險的，握手是危險的。球隊聽命那些沒有勇氣決定足球在冠狀病毒下不應是例外的人，出於責任心作賽，實屬不幸。」

意甲聯賽賽會無視批評，反而指摘意大利足協和球員工會干預，並譴責意大利政府發出「重覆和自相矛盾的聲明」，「加劇混亂狀況」。

武漢肺炎疫情襲全球，英超球隊取消賽前握手環節，雙方球員改為點頭問好。（Getty Images）

法甲、德甲、英超擬閉門作賽

法國周日宣布停止1000人以上集會和個別體育活動，法甲雖大致未受影響，但原定上周五（6日）史特拉斯堡主場對巴黎聖日耳門的聯賽，需延期舉行。德國體育部長亦要求作出類似法國的措施，為防止疫情擴散，德甲已作好餘下賽事閉門作賽。

英國體育監管機構周一（9日）跟政府開會，討論一旦疫情惡化時，足球和體育比賽閉門進行安排。