【新冠肺炎】意大利鎖國　意甲停擺　球員一個舉動感動全國

意大利成為新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）重災區，總理孔特宣布鎖國，該國奧委會今日（10日）決定，即時暫停國內所有體育賽事，一直未跟「大隊」閉門繼續舉行的意大利甲組足球聯賽（意甲），亦會自二戰大戰以來首度停擺。

繼周日（8日）死亡人數跳升至超過300人後，意大利周一（9日）再新增97 人感染武漢肺炎死亡，總數增至463人，是病毒源頭中國以外，受疫情影響最嚴重國家。官方數字亦顯示，當地確診個案亦由周日7375人，大幅增至9172人，並且已遍佈全國20個地區。

有見及此，意大利總理孔特宣布即時「鎖國」，國民如非緊急情況下不能外遊，包括足球賽事在內，全國所有體育活動亦會即時停止。事實上，意大利體育活動早前已在政府呼籲下暫停，唯獨意甲聯賽閉門繼續進行，惹來批評。

薩斯索羅在空無一人的主場對布雷西亞。（美聯社）

在孔特公布之前，監管全國體育項目的意大利奧委會已決定，由即日起暫停國內所有賽事至4月3日為止。當時仍未清楚意甲是否包括其中，惟政府最後決定意甲也不能例外。

不過多場歐聯及歐霸盃賽事即將在意大利進行，包括3月18日祖雲達斯會在主場迎戰里昂，奧委會指，由於這些國際賽事，包括國家隊比賽都不在其管制範圍內，暫不受其決定影響。初步消息指，多場歐聯及歐霸賽事將閉門作賽。

卡佩圖向直播鏡頭展示手寫標語：「一切都會好起來的，留在家裏吧！」（直播截圖）

在奧委會宣布這消息的同時間，今輪閉門作賽的意甲，一場薩斯索羅主場對布雷西亞的賽事正上演，薩斯索羅最終以3：0大勝，有可能成為4月之前的最後一場意甲賽事。

薩斯索羅前鋒卡佩圖（Francesco Caputo）入球後，作出一個相當窩心的舉動，在空無一人的球場內他未有興奮慶祝，而是向直播鏡頭拿出一張預先寫好的自製標語：「一切都會沒問題的，留在家裏吧！」卡佩動的窩心安慰，即時引起球迷熱烈討論，大讚他是「真正的領袖」。