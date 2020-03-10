【足球轉會】連格仍自視「歐洲最佳10號仔」　傳今夏被曼聯拋售

足球網站Goal.com報道，曼聯領隊蘇斯克查已經對中場連格失去信心，準備在今夏轉會窗出售這名英格蘭球員。

自從葡萄牙中場波基斯費南迪斯在1月加盟曼聯後，連格就淪為替補，而且在曼聯借入恩哈路後，曼聯前線三叉戟的人手亦變得充裕。現在，連格只能在一些重要性較低的比賽上陣，例如英格蘭足總盃對打比郡。

27歲的連格早前聘請了拉奧拿為經理人，大大增加他轉會的可能性。拉奧拿還是另一名曼聯中場保羅普巴的經理人，一直盛傳普巴打算離隊。連格與曼聯的合約至2021年屆滿，周薪8.5萬鎊，未有續約消息。

連格最近只能在重要性較低的比賽上陣，例如英足盃。（Getty Images）

報道指，曼聯計劃在今夏羅致查頓辛祖、基亞利殊及占士麥迪臣，若果這些球員加盟的話，連格在曼聯的重要性會再降低，同時間，曼聯都希望透過賣人籌集更多轉會資金。

Goal.com的報道指：「據了解，連格視自己為歐洲球壇其中一名最佳10號位球員。」但暫時未有球會對連格感興趣。至於英國《每日郵報》則稱，在連格及安達斯彭利拿失去正選後，蘇斯克查要求兩人提升表現。

英超第30輪直播賽程，焦點賽事為愛華頓對利物浦。（01美術製圖）

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