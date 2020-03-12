【新冠肺炎】麥拿侖職員確診　宣布退出F1揭幕戰澳洲站

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，F1亦受牽連，繼中國站宣布延期、巴林站改為閉門作賽後，麥拿侖周四宣布車隊一名成員確診，為了其他車隊及車迷着想，決定退出揭幕戰澳洲站。

早已抵達澳洲的麥拿侖車隊，準備今周開始的新賽季，但周四發表聲明，證實車隊一名成員確診武漢肺炎，決定臨時退出澳洲站賽事。麥拿侖指車隊於當地時間周四傍晚證實，一名成員在出現病徵時已即時隔離，並接受檢查，最終結果呈陽性反應，現於當地醫院接受治療。

麥拿侖兩名車手諾里士及辛斯將不會於澳洲站落場比賽。（路透社）

麥拿侖指出早已經對疫情作好準備，亦會緊密留意隔離成員的情況，車隊與澳洲有關當局緊密合作，將會協助調查及分析。麥拿侖車隊CEO錫克布朗於聲明中表示已知會F1及國際汽車聯會（FIA）有關車隊退賽決定，又說：「今次退賽並不只是為了麥拿侖車隊上下，亦是為了其他車隊、車迷以及F1持股者着想才下的決定。」

與此同時，哈斯車隊亦表示有4名職員有疑似中招跡象，其後檢測結果呈陰性。

錫克布朗表示今次退賽不只為了麥拿侖，亦是為了其他車隊及車迷着想才下決定。（Getty Images）

暫時未知麥拿侖退賽，澳洲站的分數會如何計算。（Getty Images）

澳洲站仍開放讓車迷入場

F1就指已接納麥拿侖退賽，並與有關當局緊密聯絡，檢討下一步防疫措施。雖然中國站改期、巴林站閉門作賽，現時又有車隊職員確診，但澳洲站暫時仍如常開放讓車迷入場觀戰。

由於全球疫情已達到「大流行」程度，F1早前已宣布如果有車隊因為旅遊限制未能入境，該站賽事若如期舉行，成績、分數將不會計算在車手及車隊兩個排行榜，但今次麥拿侖臨時退賽，未知今站成績會否如常計算。