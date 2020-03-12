【新冠肺炎】李斯特城3將接受檢疫　車路士突然停操清洗訓練基地

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）於全球蔓延，歐洲疫情一發不可收拾，近日傳出英超或會改為閉門作賽。 然而，英國《每日郵報》周四（12）發表獨家消息，指某英超球隊3名球員出現病徵需要接受檢測，又指「暫停比賽事在必行」。 李斯特城領隊在消息傳出後不足一小時，就證實消息，指3名球員正接受隔離。

《每日郵報》指某隊球員近日出現病徵，即時自我隔離，雖然有好轉，但很快再度病徵，其後另外兩名球員亦出現武漢肺炎病徵，球隊即時安排3人接受檢測，周五將會得知結果。《每日郵報》又指，如果3人確診，今周比賽肯定不能上演，將會為仍是如常作賽的英超帶來壓力。

消息傳出約一小時，李斯特城主帥羅渣士向外界承認，陣中有3名球員出現病徵，「已跟足指引，3人亦已進行隔離」，但未有透露更多詳情。

羅渣士指已跟足指引，3名球員已接受隔離。（Getty Images）

武漢肺炎的疫情於歐洲十分嚴重，各國球壇大受影響，德乙的漢諾威球員侯巴斯、意甲祖雲達斯守將魯加尼先後確診，漢諾威全隊接受檢測，「老婦人」亦要全隊隔壁。皇家馬德里又因為足球隊及籃球隊共用設施，有籃球隊員確診而要足球隊成員接受隔離。意甲已宣布暫停賽事到4月初，西甲周四亦宣布暫停未來兩周賽事。

武漢肺炎於歐洲橫行，但英超過去數周依然繼續如常舉行。（Getty Images）

英媒指英超暫停比賽事在必行，不然只會背負「助長疫情擴散」的罵名。（Getty Images）

車路士有球員親友疑中招 緊急取消操練清洗訓練基地

有消息指，英超將會宣布改為閉門作賽，但《每日郵報》認為無論3名球員檢測結果如何，「暫停比賽都是事在必行」，不然英超賽會將面對被指責「未有好好控制情況，導致疫情擴散」。《每日郵報》又指已有多間球會向英國政府表達希望有關當局出手干預，繼續只是坐以待斃，應該盡快阻止問題盡一步惡化。

另外，有消息指車路士球會中人有親友出現乾咳及發燒的症狀，疑似染上武漢肺炎，「藍戰士」已取消操練，又叫球員及職員不要返回確咸的訓練基地，並已為訓練基地進行徹底清潔，希望周五可以如常運作。

英超第30輪直播賽程（按圖放大）