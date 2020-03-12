【新冠肺炎】意甲再有球員確診　森多利亞指染病球員情況穩定

祖雲達斯後衛魯加尼確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎）後，森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）成為第2名確診球員，會方指這名28歲射手「情況穩定」。

祖雲達斯後衛魯加尼成為意甲首名確診球員後，曾效力英超修咸頓的森多利亞射手加比亞甸尼亦證實確診武漢肺炎。位於意大利西北部的森多利亞於聲明中表示：「森多利亞宣布，陣中球員加比亞甸尼接受新冠肺炎檢查呈陽性反應，現時有輕鬆發燒，情況穩定。球會已依指引啟動隔離程序。」加比亞甸尼今季為森多利亞於各項比賽上陣23場入7球。

加比亞甸尼成為意甲第2名確診武漢肺炎球員。（Getty Images）

魯加尼網上留言希望球迷都做足防疫措施，保持個人衛生。。（Getty Images）

魯加尼呼籲做好防疫措施

另一邊廂，正在接受隔離治療的魯加尼於社交網發文：「大家都已看到新聞，所以我想向擔心我的人說一句：我沒事。我懇求各位做好防疫措施，因為這病毒無差別地攻擊我們！請各位為自己、為身邊所愛的人做好防疫工作。」

祖雲達斯已讓球員接受隔離，本身與女友、子女飛往葡萄牙探親的C朗拿度，亦已留在家鄉馬德里接受家居隔離。

【武漢肺炎確診運動員】（按圖放大）