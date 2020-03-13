【新冠肺炎】英超今周阿仙奴對白禮頓延期　曼城文迪家人有病徵

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲一發不可收拾，英超遲遲未有任何安排，早前稱正研究閉門作賽的可能性。 繼李斯特城傳出3名球員有病徵﹑阿仙奴主帥阿迪達確診後，曼城守衛文迪因為家人出現武漢肺炎病徵，而接受自我隔離。

新冠肺炎疫情在歐洲極速擴散，不少歐洲聯賽亦決定停賽或閉門作賽，但英超賽會一直未有任何反應，早前更表示今周聯賽將如常進行。

不過，當阿仙奴官方公布主帥阿迪達確診染病後，原定今周對白禮頓的聯賽決定延期進行；根據阿仙奴的隨隊記者表示，一眾兵工廠球員將由本周二（10日）起計算隔離14日。英超賽會亦將會與所有球隊進行緊急會議，商討下一步的對策。

阿仙奴主帥阿迪達在上周如常領軍出戰聯賽。（資料圖片／Getty Images）

白禮頓透過官方網站公布，今周主場對阿仙奴的聯賽將會押後。（白禮頓官網截圖）

李斯特城領隊羅渣士早前承認，隊內有3名球員出現病徵，現時正接受隔離。根據《BBC》報道，曼城守衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）因為家人出現相關病徵，所以現已接受自我居家隔離。文迪對上一次為曼城上陣，正是上周末的「曼市打吡」，他在77分鐘後備入替上陣。

曼城與阿仙奴的聯賽及下周中對皇馬的歐聯賽事一同延期，而曼城發言人承認有男子隊球員正接受隔離，但未有承認當事人是文迪。

曼城守衛文迪因家人出現病徵，安全起見而自我隔離。（資料圖片／Getty Images）

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