【新冠肺炎】麥拿侖退賽引軒然大波　F1澳洲站難逃取消厄運　

一級方程式（F1）車隊麥拿侖早前宣布，因隊中一名成員確診患上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），所以退出原定周末上演的澳洲站。 麥拿侖退出的消息傳出後，謠言滿天飛，一度傳出賽事將以閉門形式進行，F1賽會聯同國際汽車聯會（FIA）及澳洲站主辦方公布，今年澳洲站賽事將取消。

雖然新冠肺炎疫情在全球肆虐，但F1揭幕戰澳洲站一直未有受影響，原定在今個周末在墨爾本上演。不過，麥拿侖車隊在周四（12日）發表聲明，表示車隊有成員確診，並在出現病徵後立即送院治理，所以將不會出戰澳洲站。

麥拿侖兩名車手諾里士及辛斯將不會於澳洲站落場比賽。（路透社）

F1透過官網宣布今年的澳洲站取消。（F1官方網站截圖）

延伸閱讀：麥拿侖職員確診 宣布退出F1揭幕戰澳洲站

麥拿侖的退賽引起軒然大波，賽事及後宣布延期進行，而其他車隊及F1賽會等持份者隨即進行會議，討論是否退出賽事，根據《Motorsport.com》的消息指，僅紅牛﹑艾法托利（前身為紅牛二隊）及RacingPoint車隊願意繼續作賽，其他車隊亦屬意退賽。

《BBC》表示FIA與F1賽會原先希望按照原定計劃作賽，在往後時間再重新檢視，但資歷較深的車手表達他們的顧慮，而大部份車隊領隊亦希望取消，結果在深夜宣布澳洲站賽事取消。F1在聲明中表達對取消賽事的遺憾，亦將全數向門票持有人退款。

F1賽會的高層向傳媒解釋取消澳洲站的決定。（Getty Images）

不過，維多利亞州的首長Daniel Andrews在今早（13日）表示，若果賽事如常進行將以閉門形式作賽，但最終亦是難逃取消的命運，而華迪爾及拉高倫隨即返回歐洲，而平治的兩名車手則留在澳洲。

澳洲站宣布取消，使不少車迷失望而回。（Getty Images）

武漢肺炎確診運動員（按圖放大）