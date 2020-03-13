【新冠肺炎】周日去過清水灣行山注意！確診者行山當晚發燒求醫

「上得山，個肺怎會有問題？」曾經行山聽過這句說話。 不過，今日一宗新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案，卻推翻這句話。 一名30歲的女士從歐洲歸來，過去周日到清水灣行山，當晚出現肺炎病徵，到今日確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（3月13日）在記者會上交代新冠肺炎在香港的最新情況，有多3人確診，其中第135宗個案在求醫前曾與朋友到清水灣行山。

那確診患者是一名30歲女士，她去過希臘、倫敦及巴黎，3月5日回港。張竹君說：「她3月8日曾跟朋友一起去行山，好像是去清水灣行山，到晚上覺得有點累，開始發燒，去了律敦治。」那名女士昨日留下樣本，至今日確診。

清水灣熱門行山路線釣魚翁：

+ 5 + 4 + 3

張竹君沒有透露確診者行清水灣那條行山徑，但清水灣郊野公園內的行山路線主要有兩條，皆很受歡迎，分別是釣魚翁及龍蝦灣。據漁護署資料，釣魚翁郊遊徑長6.4公里，需時3小時，綜合難度為3星，由五塊田經上洋山、下洋山、廟仔墩、田下山行到布袋澳村路口，途中有小路登344米高的釣魚翁。

龍蝦灣郊遊徑全長2.3公里，需時1小時，起點是大坑墩公園，經過初段石級登上大嶺峒觀景台，即可從北至南俯瞰牛尾海、清水灣等多個海灣，之後落龍蝦灣。

清水灣熱門行山路線龍蝦灣：

+ 2

香港大學微生物學系講座教授袁國勇上月在電台節目講過，留意到有市民在行山時「攬頭攬頸」，又一起野餐。他建議市民在行山時也應在合適時候戴口罩，也不應一同進餐。

香港攀總山藝委員會主席吳銨洋亦認同袁國勇的意見，他說：「起步的位置一定有很多人，隨住行上山，條路會變得鬆動，可以除掉口罩。如果好像我們剛才排住隊上清景台，我覺得就一定要戴。」他現在都避免約太多人一起行山，「4至6個就最多，就不要約十幾人一起行。」

吳銨洋表示在疫情之下，他盡量會選一些人少的路線，「行一些沒有什麼景點的路線，或者就很早出發行，避開人潮。周末就避免去千島湖清景台，黃牛山最近都很多人。」

山藝教練吳銨洋表示，在疫情期間行山，要更注意個人衛生。（顏銘輝攝）

吳銨洋提醒大家，在疫情之下，行山人士更加要注重衛生，自己垃圾自己帶走，「不要隨地吐痰，做好衛生。口罩用完自己帶走。紙巾用完之後也是，這是重要的。行山時，酒精搓手液是必要的，吃東西前一定要洗乾淨手。我傾向找一些大的郊遊地點去食東西，較為理想，不用迫在一個地方。」