【新冠肺炎】森多利亞再有4名球員確診　費倫天拿首席前鋒中招

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）橫掃歐洲球壇，疫情最嚴重的意大利，陸續有球員確診，其中森多利亞的情况令人擔憂。 該支意大利球隊上周四（12日）公布前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）患上新型肺炎，昨證實陣中再有4名球員確診患病。此外，費倫天拿有球員確診，令意甲「中招」球會增至3間。

森多利亞證實，陣中瑞典國腳艾卡度（Albin Ekdal）、岡比亞後衛奧馬高尼（Omar Colley）、意大利前鋒拿古文拿（Antonino La Gumina）及挪威中場摩頓科士比（Morten Thorsby），連同隊中一名醫生，接受新型冠狀病毒測試呈陽性反應。他們全部健康狀况良好，正留在熱拿亞的居所中。

艾卡度與加比亞甸尼均在8日對維羅納的意甲正選上陣，前者踢足全場，後者於61分鐘被換走，科士比則於補時入替。

球隊聲明重申已按法例實行所有措施抗疫，包括關閉所有辦公室，有被傳染機會的職球會均已自我隔離，一切體育活動已暫停，行政及營運工作已改為居家處理。此外，球會更決定把上仗意甲擊敗維羅納的球衣和熱身衣拍賣，籌款捐助國內爆發疫情地區及意國紅十字會。

加比亞甸尼成為意甲第2名確診武漢肺炎球員。（Getty Images）

森多利亞公布消息後，費倫天拿亦證實「出事」。球會公布陣中塞爾維亞前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）在測試中呈陽性反應，暫未出現任何病徵。球會已識別與華荷域的密切接觸者，安排隔離。

杜辛華荷域（左）在本季意甲射入6球，與費達歷高基艾沙並列隊中首席射手。（Getty Images）

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意甲疫情首先在榜首的祖雲達斯出現，上周三（11日）確認陣中後衛魯加尼（Daniele Rugani）中招，為首名歐洲頂級聯賽球員。三天過去，已有3家意甲球會共7名球員確診。意大利為歐洲疫情最嚴重地區，昨日新增2651宗確診個案，總數增至15113宗，當中1016人死亡。