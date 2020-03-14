【新冠肺炎】德甲柏達邦小國腳「中招」　確診前因傷缺陣一個月

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐歐洲，各國頂級聯賽應昨晚（13日）先後宣布暫停，唯獨德國「彈出彈入」。德國聯賽會最初宣布今輪賽事將繼續閉門作賽，完成後才暫停賽事至4月2日。 有關決定惹來非議，賽會終於「跪低」，宣布取消今輪賽事。數小時後，德甲出現首名球員確診新型肺炎。

德甲現時包尾的球隊柏達邦在德國時間昨晚公布，隊內部份人士接受新型冠狀病毒測試，年輕中堅盧卡基利安（Luca Kilian）呈陽性反應，教練包加特（Steffen Baumgart）則無問題。球會表示今天將為隊內所有職球員，測試新型冠狀病毒。球隊聲明指會提供最佳的醫療支援。

德甲第一名確診球員盧卡基利安。（twitter）

盧卡基利安現年20歲，出身自多蒙特青訓系統，今季轉會至柏達邦正式出道，亦曾代表德國青年隊出戰。或許不幸中之大幸是他因為受傷，自1月底休戰至今，減少了跟對手球員接觸的機會。

密切跟進新型肺炎席捲全球體壇

盧卡基利安曾代表德國小國腳出戰。（Getty Images）

德國球壇於上周三（ 11日）出現首名確診者，為德乙漢諾威後衛侯巴斯（Timo HUBERS）。另一德乙球隊紐倫堡後衛紐恩貝加（Fabian NURNBERGER）亦於13日確診。但德國聯賽遲遲未宣布完全暫停，昨日仍表示今輪德甲及德乙閉門作賽後，才會暫停至4月2日。拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿（THIAGO Alcantara）當時炮轟做法「瘋癲」，要求「停止愚弄，回歸現實，有些事比體育更重要」。

▼堤亞高艾簡達拿大罵德甲「瘋癲」。

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport. — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020

德國聯賽會結果屈服，宣布德甲及德乙即時暫停。

德乙紐倫堡證實紐恩貝加確診。（twitter）

其他確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：